Homero Pettinato le pidió disculpas a Javier Milei por su polémico chiste y defendió a su hermana Tamara

La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández trajo repercusiones e historias paralelas del exmandatario que salieron a la luz en los últimos días. Uno de ellos es el video de Tamara Pettinato con el expresidente tomando cerveza en el despacho presidencial, lo que se volvió viral y generó repudio en las redes sociales.

El escándalo salpicó de cerca a Homero Pettinato, ya que salió a la luz el momento en que el comunicador hace un “chiste” sobre Javier Milei y su hermana. Lo que llevó a que los usuarios de las redes sociales festejaran el doble sentido de su comentario, en relación a que la protagonista en realidad es su hermana y el expresidente.

Homero Pettinato se disculpó con Javier Milei y habló de su hermana Tamara

Ante el revuelo que generó su “chiste” en redes sociales, y la polémica de su hermana, Homero Pettinato tomó la palabra en su programa de streaming “Sería Increíble” e hizo un descargo por todo lo que pasó.

“Lo primero que me corresponde decir es pedir disculpa a Javier Milei y su hermana, ese chiste es violento, ese chiste violenta a la hermana de Javier Milei y a Javier Milei por decir que son incestuosos y no es mi forma de ser y no es lo que yo quiero lograr”, comentó Homero Pettinato.

“Y me di cuenta en este fin de semana, que recibí tanta violencia contra mi hermana y contra mis vínculos familiares, que esas cosas duelen y que le debe haber dolido al Presidente, a la familia, a los padres, a los primos, a quien sea su círculo de afectos y no es lo que a mí me representa como comunicador y lo que quiero mostrar”, agregó el comunicador.

“Así que pido disculpas por ese chiste, porque generó algo que no quería generar en gran parte del país y en un público que me lo hizo saber este fin de semana. Obviamente violentando a mi hermana de la misma manera, devolviéndome con la misma moneda. Mis disculpas son sinceras, no por miedo ni por cagón, yo no quería generar eso con ese chiste”, manifestó Homero Pettinato.

Homero Pettinato defendió a su hermana Tamara Foto: gen

Al referirse sobre el polémico video de su hermana, el comunicador expresó: “En cuanto a lo de mi hermana, no creo que haya cometido ningún delito. El video no es en pandemia, es ocho meses más tarde. Después ella es dueña de sus actos totalmente. Lo que me da mucha pena es que algo que era defender a una mujer golpeada como lo es Fabiola, se transformó en una caza de brujas contra mujeres. Eso es misoginia contra la mujer. Hay más fotos. Hay cosas que no son de mi hermana. Y esto no se puede olvidar”.

“Hay una persona que es golpeadora, que es maltratadora, que tiene que haber justicia. Creo que tenemos que apuntar contra él. Hay un tipo que fue nuestro presidente y se pasó el 50% de su gestión cog**ndo y el otro 50% viendo con quién cog**r. El 100% pelotudeó y dejó un país destruido”, agregó Homero Pettinato.