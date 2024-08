Florencia Peña rompió el silencio y habló de la visita a Alberto Fernández: “No hay ningún video”

Desde que estalló el escándalo con Alberto Fernández por el video que se filtró del exmandatario con Tamara Pettinato tomando cerveza en el despacho presidencial, y la denuncia por violencia de género que realizó Fabiola Yañez comenzaron los rumores sobre la existencia de otros materiales audiovisuales que involucrarían a famosas, entre ellas se rumorea a Florencia Peña.

Las versiones de que existiría un video comprometedor de Alberto Fernández con la actriz surgieron porque Florencia visitó al entonces presidente en la Quinta de Olivos durante la pandemia en 2020 para una reunión por la situación que atravesaban los actores en ese momento.

La foto que comenzó a circular en X sobre Florencia Peña y Alberto Fernández Foto: gent

Florencia Peña habló de los supuestos videos con Alberto Fernández

Tras las acusaciones que recibió durante los últimos días, Florencia visitó el programa “Perros de la Calle” y rompió el silencio sobre el tema.

“Me encuentro con esta especie de balde de mierda que me tiran, desde un lugar que no comprendo. Soy TT en Twitter por aquella visita y con la atroz mentira de que está por salir un video, no hay ningún video mío”, expresó entre lágrimas Florencia Peña.

“El que se compró los pochoclos, cómaselos tranquilo mirando los Juegos Olímpicos, porque no hay ni video, ni foto, no hay nada, yo fui a una reunión. Intentaron armar una foto. Yo no estuve en la Casa Rosada, fui a la Quinta de Olivos y yo no estaba morocha en esa época, estaba rubia, si la van a hacer, háganla bien”, agregó molesta la actriz.

Asimismo, Florencia explicó porque salió a hablar: “No lo iba a aclarar, yo no quiero que la gente me quiera, pero no voy a dejar que me jodan porque yo no jodo a nadie, soy una actriz que ocupa un lugar preponderante en la escena local, aunque no les guste, yo no soy una chiquita que recién empieza”.

“Soy honesta, por eso estoy acá y no me quiero esconder, se empezó a hacer una bola. No me rompas las pelotas, yo laburo desde los 7 años, este año cumplo 50, tengo una extensa carrera, ¿quieren mi currículum? vayan a Wikipedia”, manifestó la actriz.

“No le hago daño a las personas, puedo cometer errores, pero no le hago daño a la gente, mi propósito de vida es ser una gran artista porque ahí soy feliz. No querés venir a verme, no vengas, pero no inventes”, comentó Florencia Peña sobre la campaña que se armó en su contra.