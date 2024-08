Se conoció la conversación que Tamara Pettinato tuvo con Alberto Fernández, tras el video filtrado

El jueves 8 de agosto se filtró el primer video entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández en la Casa Rosada, durante el contexto de pandemia, y el viernes 9 de agosto, se filtró un segundo video. Debido a la repercusión, ambos generaron repudio en la opinión pública y en las redes sociales.

Se conoció la conversación que Tamara Pettinato tuvo con Alberto Fernández

Entre otros compromisos en los medios de comunicación, Tamara Pettinaro se desempeña como panelista en Bendita TV (El Nueve), pero no se presentó ni jueves ni viernes, debido a los videos filtrados con Alberto Fernández y lo que eso generó.

El viernes 9 de agosto, Beto Casella, el conductor del programa, reveló la conversación que Tamara habría tenido con Alberto, tras la repercusión de los videos. “Por ahí me llegó mal la información, pero entiendo que Tamara está hablando con Alberto, muy angustiada. Y él le está diciendo: ‘Decí la verdad, que no pasó nada’. Supuestamente, porque en un momento creo que estaba en alta voz”, comenzó.

Y luego se refirió a lo que él cree que tiene que hacer Tamara: “Yo creo que Tamara acá, en la puerta, en algún programa o con una periodista amiga, tiene que explicarlo. Decir en qué contexto fue. Puede decir: ‘Yo lo voté, me entusiasmé con su gestión y tuve una relación personal’. Creo que no se va a terminar su carrera en los medios por este video, si es lo único que hay. Por ahí hay otras cosas. Yo no hablé con ella. No le quiero poner ningún tipo de presión”.

Qué dijo Homero, el hermano de Tamara Pettinato, tras el video filtrado con Alberto Fernández

Tras los videos filtrados de Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández, su hermano, Homero se descargó en X (Twitter): “Increíblemente, todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo pajero y golpeador. Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia. Linchen al malo”.