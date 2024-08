Allanaron el apartamiento de Alberto Fernández

Una nueva actualización surgió en la causa contra Alberto Fernández. El fiscal Carlos Rívolo solicitó el allanamiento de la casa del expresidente en Puerto Madero.

Allanamiento en el departamento de Alberto Fernández, este viernes. (Clarín)

Por qué allanaron la casa de Alberto Fernández

De acuerdo con Infobae, la Justicia fue al departamento ubicado piso 12 del edificio de Juana Manzo 740, donde se encuentra recluido el abogado. Allí, le confiscaron el celular por posible hostigamiento a la ex primera dama.

Por el momento, se desconoce cómo sigue la investigación, dado que el expediente quedó bajo sumario. Sin embargo, se conoció que Alberto Fernández designó a Silvina Irene Carreiras como defensa.

Alberto Fernández renunció como presidente del PJ

Desde otro aspecto, el expresidente de la Nación renunció a la presidencia del Partido Justicialista (PJ) que ostentaba desde mediados de 2021.

La medida fue destacada bajo un comunicado. Allí, recalcó que tras diversas manifestaciones mediáticas por su denuncia, decidió renunciar a su rol en el Partido.

Texto completo de la renuncia de Alberto Fernández a la PJ

Ante diversas manifestaciones periodísticas y la denuncia relacionada con cuestiones de género que son de público conocimiento y para no manchar los honores que me merece el Partido Justicialista, tengo el deber político y moral de expresarme, aguardando que la situación se aclare.

De ninguna manera voy a hacer que el gobierno aproveche esta denuncia en mi contra para ocultar los terribles problemas que tiene nuestro pueblo argentino.

Convencido que nuestra organización partidaria no convalida el silencio y creyendo prudente no intervenir en ningún proceso judicial, siempre teniendo en alto el legado de Juan Domingo Perón y Eva Perón con mucho dolor, he decidido renunciar a la presidencia del Partido Justicialista Nacional.

Los impactantes chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

Desde otro aspecto, la causa añadió nuevas aristas tras filtrarse las conversaciones entre la pareja. Allí, se destacó como la experiodista le solicitaba al abogado que dejara de golpearla.

Los chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez. (Infobae)

“Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, destacó la ex primera dama en los mensajes.

Seguidamente, en ese intercambio, se reflejaron otros reclamos de Yañéz como: “Me volves a golpear. Estás loco”, “Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, “Cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones”,“Esto es cuando me zamarreaste”.