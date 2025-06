Un joven venezolano que vive en Alemania habló de las “ventajas” de los argentinos: “Lo tienen fácil porque son...”

Visckel, o Harin José, es un joven venezolano que vive en Alemania. Allí se hizo muy popular en redes sociales, en especial en Tiktok, donde cuenta su día a día y las experiencias más significativas de un latino viviendo en Europa.

En los últimos días se viralizó un viejo video suyo en donde asegura que los argentinos tienen ventaja por sobre cualquier otro latino a la hora de relacionarse con los alemanes. El caso es que su argumento del por qué desató la polémica y todo tipo de debate en redes.

La explicación sobre por qué “los argentinos la tienen más fácil”

“No me estoy quejando simplemente estoy contanto lo que vivo a diario”, se defiende en el copy de su video, en el que afirma que los argentinos la tienen más fácil porque “son blancos”.

“A veces pienso que las personas de Argentina la tienen más fácil que las demás personas de Latinoamérica”, comienza.

Y relata: “Yo aquí trabajo en la rececpión de un hotel y conmigo trabaja un argentino. Las personas de Argentina normalmente son blancas, entonces son mejor vistas porque se confunden con los locales".

“Son blancas, tienen ojos de colores, son rubios. Y normalmente cuando a mí me llegan personas al trabajo, prefieren hablar con el argentino antes que conmigo. A mí me miran como si no me entendieran, aunque yo les hable en su idioma bien, claro, términos simples. Pero igual: siempre lo van a tener más fácil ellos porque son blancos", aseguró.

Los comentarios en redes explotaron a raíz de esta afirmación, muchos destacando el crisol de culturas que hay en nuestro país, resaltando que de ninguna manera todos somos “blancos de ojos claros”.

También hubo otras opiniones que destacaban otras cualidades de los argentinos, más allá del color de piel: “El argentino es seguro, resolutivo, creativo y práctico”; “No es el color de piel, es la actitud”; y “No lo tenemos fácil, estamos tan acostumbrados a que todo sea malo que ya nos volvimos caraduras, encaradores, etc. Plata y miedo nunca tuvimos”.