Quién es la abogada designada por Alberto Fernández en la causa por violencia de género

Alberto Fernández ocupó la agenda setting durante los primeros días de agosto. Fabiola Yáñez, quien fue su pareja por diez años, lo denunció por violencia de género y hostigamiento.

“El día 6 de agosto de 2024, Fabiola Andrea Yañez se contactó con este juzgado solicitando que se realizara una audiencia ampliatoria con este magistrado, la que fue celebrada en la misma fecha. En ella, la citada expresó que en la audiencia anterior se le había solicitado que no inste la acción penal en contra de su presunto agresor, a quien identificó como Alberto Ángel Fernández”, detalló el acta del Juzgado Criminal y Correccional Federal II.

Ahora bien, para consolidar su defensa, el expresidente de la Nación designó a una abogada para la causa.

Quién es la abogada que defenderá a Alberto Fernández en la causa por violencia de género

Alberto Fernández designó a Silvina Irene Carreira como su defensa en el caso. La misma es una abogada especializada en derecho de familia y fue vicepresidente del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús por la Lista Azul y Blanca.

Alberto Fernandez dio su último discurso como presidente. (Prensa Presidencia) Foto: Esteban Collazo

La participación de Carreira en el caso fue confirmada en una carta que el expresidente envió al juez Julián Ercolini. De esta forma, el economista comenzará a diseñar una estrategia para su declaración.

Cómo será la defensa de Alberto Fernández

De acuerdo con el periodista Julián Guarino en El Diario, Alberto Fernández buscaría reconocer el abuso verbal. Sin embargo, negaría todo lo relacionado con la violencia física.

Los chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez. (Infobae)

Esta postura habría surgido después de las fotos filtradas de Fabiola Yáñez golpeada en el brazo y rostro. “Me volves a golpear. Estás loco (...) Venís golpeándome hace 3 días seguidos (...) Cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones (...) Esto es cuando me zamarreaste”, expresó la ex primera dama en los mensajes filtrados de la pareja.

Quién será la defensa de Fabiola Yáñez en la causa contra Alberto Fernández

Desde otro aspecto, Mariana Gallego será la nueva abogada de Fabiola Yáñez. Para consolidar su testimonio, la defensa viajará a Madrid para conversar con la ex primera dama.

La entrevista se realizará el próximo sábado. Ahí, discutirán los hechos por los que está denunciado Fernández y construir la defensa de Yáñez.

Mariana Gallegos, la nueva defensa de Fabiola Yáñez. Foto: La Nación

Finalmente, el anterior abogado de la periodista es Juan Pablo Fioribello. Sin embargo, de acuerdo a la actividad profesional de los abogados, no podría representarla cuando hay intereses contrapuestos.