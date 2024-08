“Es la tercera vez que me pegás así”: la fuerte frase de un chat entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández

Luego de que se instalaran los rumores de que Alberto Fernández habría violentado a su exesposa Fabiola Yañez, este martes la exprimera dama radicó la denuncia formal. Esta tarde, comenzaron a circular las pruebas que la mujer habría presentado ante el juez Julián Ercolini.

La periodista Sandra Borghi habló de la causa y de las pruebas presentadas por la víctima, entre las que se destacan fotos de su rostro tras las agresiones y chats con el exmandatario hablando sobre lo ocurrido.

Borghi aseguró que una de las fotos es “escalofriante”. “Una mujer desfigurada. Y me animo a decirlo porque dentro de un tiempo ustedes (el público) la van a ver”, señaló, adelantando que posiblemente el material vea la luz en breve.

La fuerte frase de Fabiola Yañez y el pedido de ayuda

Según la periodista, en la causa figuran las conversaciones que el presidente y su exesposa habrían tenido luego de un episodio violento. “Es la tercera vez que me pegás así”, le habría escrito la mujer. Según reconstruyó Borghi, Fernández le contestó: ”Estoy pasando por un mal momento”.

En aquella oportunidad, Yañez habría pedido ayuda “a los canales posibles”, dice Borghi. “Como por ejemplo, al Ministerio de la Mujer. La respuesta fue ‘ya va a pasar, no se puede hacer nada’”, aseveró.

La opinión de Mayra Mendoza sobre el caso

En la tarde de este lunes, cuando la denuncia no había sido efectuada pero comenzaba a trascender el escándalo, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza se había mostrado poco sorprendida.

“Como militante feminista y con hartazgo, no voy a dejar de opinar y emitir lo que considero. No me importa si fuera presidente, empresario, gobernador o un dueño de un canal de medios. Hay un límite que no me importa si es políticamente correcto o no”, comenzó la funcionaria.

“Es un hombre con características y conductas particulares. Esas conductas es de un hombre que no respeta a las mujeres. Y cuando no se comienza a respetar a las mujeres escala en otras situaciones y puede terminar en violencias verbales, psicológicas y hasta físicas”.