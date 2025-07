“La más libre”: la impactante definición de Cris Morena sobre Mila Yankelevich y el sueño que quedó trunco

La tragedia sacudió una vez más a la familia de Cris Morena y Gustavo Yankelevich cuando, en un impactante accidente en el mar de Miami, su nieta más pequeña, Mila, perdió la vida.

El trágico hecho conmueve al país y al mundo del espectáculo. Al mismo tiempo que comienzan a viralizarse videos e imágenes de la niña junto a su abuela.

Mila había estado presente en el Cris Morena Day, organizado por OLGA, en donde se la vio disfrutar de un mundo que le resultaba ajeno. Sobre esto, como también acerca de la personalidad de la chiquita y el ritual que realiza con sus nietos y que ahora quedará pendiente habló oportunamente la productora con la revista Para Ti.

“La más libre”

Cris Morena no supo qué responder cuando le preguntaron cómo era como abuela, pero mencionó a sus cinco nietos “porque si no los de Miami se enojan”. “Siempre nombra a los tres de Buenos Aires”, señaló haciendo referencia al reclamo de Inti y Mila, los hijos de Tomás Yankelevich.

Al hablar de Mila, recordó el momento que vivió junto a ella en el Gran Rex. “Me acerqué tres veces para saber si se quería ir, pero me decía que no. Después me dijo que no tuvo nervios, que estaba muy feliz con toda la gente”, señaló.

“Es la más chica, pero es la más libre. Viven cerca de la playa, entonces está todo el día descalza, todo el día se va y vuelve... ¿Dónde está Mila? Y la ves que está allá lejos, sola“, dijo Cris sobre su pequeña nieta.

La actriz y productora comentó una especie de ritual familiar que realiza cuando sus nietos cumplen 14 años. “Me voy de viaje con ellos al destino que elijan. No sé Mila adonde me llevará”, dijo por aquel entonces, cuando ni en sus peores pesadillas imaginaría que la fatalidad dejaría inconcluso aquel sueño.