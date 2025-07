Lo que debía ser una fiesta popular terminó con un momento de alta tensión en pleno escenario. Durante la 4ª edición de la Fiesta Provincial del Frío en Río Gallegos, Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, sorprendió a todos con una intervención inesperada dirigida al intendente Pablo Grasso.

La noche venía cargada de alegría y música, pero el clima cambió cuando Noir invitó a subir al escenario al jefe comunal y al intendente de 28 de Noviembre, Aldo Aravena. Lo que parecía ser un simple saludo institucional, se transformó en una especie de pase de factura en vivo.

La Fiesta Provincial de Frío en Río Gallegos.

Emanuel Noir, sin filtro contra el intendente de Río Gallegos

Con su estilo frontal, Emanuel arrancó bromeando: “¿Tenés la mano fría?”. Pero enseguida cambió el tono: “¿Y lo otro? ¿Lo que le prometiste a la gente y todavía no estás haciendo?”, lanzó el cantante, generando un murmullo inmediato entre los presentes.

Grasso esbozó una sonrisa tensa, pero no respondió. Entonces, Emanuel tomó distancia con una aclaración tajante: “Yo no tengo nada que ver con él, ya te digo que no tengo nada que ver”, dijo mientras miraba al público. Como si eso no alcanzara, remató con ironía: “¡La campera del intendente no habla castellano!”

Los celulares ya estaban grabando y el video del momento se viralizó en cuestión de horas. En redes sociales, miles de usuarios comentaron el episodio, muchos destacando la incomodidad del intendente y aplaudiendo la espontaneidad del cantante.

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes.

Desde el entorno de Grasso intentaron bajarle el tono al cruce, calificándolo como una broma mal entendida. Sin embargo, la frase de Noir: “¿Lo que prometiste, cuándo lo vas a hacer?”, quedó resonando con fuerza.