“Tragedia”, se cayó una pantalla en un show de Ke Personajes y casi aplasta a Emanuel Noir

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, ganó gran visibilidad en el último tiempo gracias a los éxitos que lanza. El grupo musical siempre logra posicionarse en la playlist de Top 50 Argentina en Spotify con su música y también logra realizar grandes giras por todo el país. Sin embargo, esta vez un show se vio frustrado y casi termina en tragedia por un inconveniente técnico.

Y es que la banda iba a recibir la primavera en la ciudad de Formosa, pero el evento se vio frustrado por la caída de una pantalla LED sobre el escenario. Si bien no hubo heridos, el grupo musical estaba a solo unos minutos de probar sonido en el escenario, por lo que podría haber sido una tragedia si es que todos se encontraban en sus puestos al momento del desprendimiento de la pantalla.

En el video que circuló sobre el accidente se ve cómo Emanuel Noir subió al escenario y segundos después fue advertido por un productor, por lo que decidió bajar. Solo unos instantes después la pantalla LED cayó sobre los instrumentos del grupo musical, teniendo pérdidas de casi el 90% de los medios. Tras este hecho, la banda decidió suspender el show.

Emanuel Noir es uno de los artistas más aclamados del 2024.

El descargo de Emanuel Noir tras el accidente en el escenario de Formosa

Horas después de lo ocurrido y de que se haya lanzado un comunicado avisándole a los asistentes del show que se cancelaba, Emanuel Noir salió a hablar en Instagram para su público. “Se lanzó el comunicado, pero mostré el video de la tragedia mayor que pudo haber pasado si nosotros hubiésemos llegado antes a probar sonido, estaría abajo y absorbe todo lo que se cayó”, comenzó diciendo el cantante.

“La empresa que trabajó se tendrá que hacer cargo de los instrumentos, que encima tampoco viene al caso. Vale, sobre todo, la vida de nosotros que venimos 10, 11 horas en camioneta para tocar para la gente de acá de Formosa”, continuó el vocalista.

Emanuel Noir de Ke Personajes

Luego, Emanuel le dio gracias a Dios de no haber estado en ese momento arriba del escenario y haber evitado una tragedia: “No pudimos por algo externo y como es externo a nosotros, no tenemos control sobre eso, así que no nos hacemos cargo. Sí sobre la gracia que Dios tuvo con nosotros y la misericordia de que no estemos probando sonido y no pase a mayores. Así que no voy a acotar mucho. La gente que nos sigue va a entender y a saber posicionarse”.