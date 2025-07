La terrible acusación de Wanda Nara contra Mauro Icardi por la interna familiar con Maxi López: “Me prohibía hablarle”

El WandaGate no tiene fin y todos los días sale a la luz un nuevo capítulo de la disputa legal y mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi por el divorcio y la tenencia de sus hijas. El viernes pasado tuvieron un escandaloso encuentro en el Chateau Libertador, donde vive la mediática con sus hijos, cuando el futbolista fue a buscar a las hijas que tienen en común.

Según trascendió, Icardi esperó más de 10 horas afuera del departamento para reencontrarse con sus hijas, en el medio hubo llantos y gritos de las menores por la tensión entre sus padres. Después de horas de espera y la intervención de la policía con Wanda Nara, el futbolista se retiró con Francesca e Isabella hacia su casa.

Luego, Yanina Latorre reveló que Icardi pasará toda la semana con sus hijas, ya que después viaja a Turquía para reincorporarse a la temporada en el Galatasaray el club donde juega. En medio de la disputa que vivieron, se filtraron videos de las menores llorando.

Wanda Nara y Mauro Icardi

La palabra de Wanda Nara tras el escándalo con Mauro Icardi por sus hijas

Wanda Nara rompió el silencio el lunes tras el escándalo y dio su versión de los hechos. “Es tristísimo, yo traté de colaborar todo el tiempo. Quiero lo mejor para mis cinco hijos”, expresó la mediática en A la Tarde.

Wanda Nara junto a sus hijas e hijos tras volver de Brasil. (Foto: Instagram)

En referencia a los videos que se filtraron de sus hijas, la famosa comentó: “Yo no filtré los videos, se los mandé a algunas personas que estaban hablando”.

“Se dijeron un montón de cosas, pero no son reales. De mi trabajo viven cinco chicos, y no está bueno que digan un montón de cosas de una mamá. Mi única defensa es presentar esos videos en la Justicia”, dijo Wanda.

“Yo voy a ser todo lo posible para que no pierdan el contacto y si es necesario voy a hacer yo la que las lleve. Se dijeron un montón de cosas de mí que son tristes y tengo que salir a dar la cara, lamentablemente la única manera que tengo es la tecnología”, expresó la famosa sobre la información que se filtra.

Asimismo, Wanda Nara apuntó contra su ex: “Está claro que crié cinco chicos sin rencores porque mis hijos ya son adultos y aman a Maxi de la misma manera que me aman a mí”.

“Yo estuve mucho tiempo con prohibición de hablar con él, lo mismo me pasó con mi papá y gente de mi entorno. Al principio también tuve situaciones parecidas de las que tengo ahora. Estaba con una persona que no quería que tenga relación o me acerque”, agregó la famosa.

“Yo muchas veces dije no necesito el dinero para mantener a los chicos, quizás era mi expareja la que se ocupa de hacer causas y me entorpecía la relación con Maxi. No era de mi lado, era muy chiquitos, él vivía en otra ciudad, y mi pareja no me dejaba”, manifestó Wanda sobre Mauro Icardi.