La furiosa reacción de Wanda Nara contra Mauro Icardi tras la nueva cautelar por sus hijas: “Es una...”

El escándalo del WandaGate no da tregua. Wanda Nara y Mauro Icardi siguen con su disputa legal y mediática por su divorcio y la tenencia de sus hijas Francesca e Isabella. A esto se suma el romance que lleva el futbolista con la China Suárez, quien fue la tercera en discordia en el matrimonio en 2021, lo que genera más enfrentamiento en los protagonistas de la polémica del momento.

Hace varios meses que la expareja tiene cruces en la Justicia y mediáticos por sus hijas, ya que Icardi no puede pasar tiempo con ellas por una medida judicial que le impusieron tras no cumplir con los requisitos para la revinculación.

Ambos padres tienen prohibido subir imágenes que muestren las caras de las menores en redes sociales, esto fue establecido por la Justicia. En LAM dieron a conocer la nueva medida que Icardi presentó para ser aprobado en la Justicia y que restringe completamente a Wanda.

Mauro Icardi y Wanda Nara. Foto: captura pantalla

La medida de Mauro Icardi contra Wanda Nara por sus hijas

“Mauro Icardi solicita que Wanda Nara no pueda salir de Capital Federal por el miedo de fuga con las hijas”, contó Ángel de Brito en su programa sobre la nueva cautelar que planteó el futbolista en la Justicia contra su ex.

La medida es para que la mediática no pueda salir de la Ciudad de Buenos Aires con sus hijas. Esto indignó a la famosa que hizo su descargo en el mismo programa.

“¿Qué hago con la pediatra? no puedo ir a la pediatra, ¿qué hago con el colegio? no puedo ir al colegio. Es una estupidez“, expresó con indignación Wanda Nara en un mensaje al conductor de LAM.

“Las nenas no pueden ver a las amigas, no pueden ir a equitación”, agregó el conductor sobre el mensaje que le puso la famosa. Si bien aún no fue aprobada, el futbolista no quiere que su ex y sus hijas salgan fuera de la Capital Federal.