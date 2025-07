Este el verdadero motivo de la pelea familiar detrás de la parrilla El Tano: “Hablan cosas que no son”

Es una parrilla joven -data de 2001- y, sin embargo, a su corta edad logró meterse en la historia gastronómica del Gran Buenos Aires. Hablamos de El Tano, que cuenta una enorme lista de éxitos como también de momentos oscuros. Su fundador, Fabio Caschetto, repasó en el nuevo canal de YouTube del restaurante parte de ese anecdotario.

Caschetto asegura que empezó “con una parrillita y con miedo”, sobre la calle Güemes. En 2021, en medio de la pandemia y el fallecimento de Juan Caschetto, padre de Fabio, graves problemas con la Municipalidad terminaron con el cierre del local.

Por aquel entonces, Fabio fue a trabajar en la sucursal de El Tano Debenedetti, a cargo de su hermano. Según su relato, ese fue el comienzo de la separación.

“Hablan cosas que no tiene que hablar”

Sorpresivamente, Caschetto no nombra a ninguno de los integrantes del clan, hace referencias tácitas, como tratando de de evitar ponerle cara al conflicto. “Cuando papá falleció, yo me fui a la parrilla de él, que estaba (está) en Debenedetti. Y no era la parrilla que yo tenía en Güemes; sin criticar a nadie, pero quiero que me entiendan. Fui y emprolije mucho las cosas, mis empleados me apoyaron, sin echarle la culpa a nadie, pero bueno, cada uno se maneja como quiere", aseguró Fabio, dejando en claro que las diferencias principales tenían que ver con la administración. Por ello, ni bien pudo volvió a abrirse un espacio gastronómico propio.

“Hace un año que arranqué en Wilde, el 1° de mayo, con el mismo sistema que tenía en Güemes y, por suerte, seguimos. Es el sistema que aplicamos con papá y que pegó muchísimo", se refiere a la propuesta de parrilla libre. “No esperaba ese éxito que es grandísimo. Me emociona mucho”, asegura.

Pero, en medio de la apertura, comenzaron a circular versiones sobre la diferencia económica y una supuesta “apropiación de bienes” que habrían surgido tras el cierre de la parrilla de Güemes. Tajante, pero sin detallar a cuento de qué venía el comentario, Caschetto subrayó: “Que sepan todos que esto lo hicimos a pulmón. Pasa que a veces la gente, o los familiares, hablan cosas que no tienen que hablar. Son cosas que pasan, hay que darle para adelante, dar vuelta la hoja", asevera.

La Parrilla El Tano, administrada por Fabio Caschetto está en Av. Mitre 5735, Wilde; mientras la que encabeza su hermano, El Tano Debenedetti, se encuentra en Debenedetti 3000, Sarandí.