El explosivo descargo de Verónica Ojeda contra Alberto Fernández: “Inmoral”

Alberto Fernández sigue en el ojo de la polémica. Tras filtrarse las fotos de Fabiola Yáñez golpeada y sus encuentros con Tamara Pettinato en el despacho presidencia, la denuncia por violencia de género ha cobrado mucha más fuerza.

Los chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez. (Infobae)

“Todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, le espetó la ex primera dama al abogado en uno de los mensajes filtrados de la pareja.

Tras la repercusión, muchos políticos y personalidades del espectáculo han brindado su opinión. Entre ellas, Verónica Ojeda, quien arremetió contra el expresidente de la Nación.

La filosa crítica de Verónica Ojeda contra Alberto Fernández

El descargo de la expareja de Diego Maradona ocurrió en sus redes sociales. Allí, lo atacó por la actitud que tuvo el expresidente contra ella durante la etapa del coronavirus.

La crítica de Verónica Ojeda contra Alberto Fernández. Foto: A24

“En julio de 2020 nos atacaste a Sergio, Mario y a mí con todo el poder que tenías, solo porque ellos hacían mejor su trabajo que vos”; recordó la exprofesora sobre el momento en que Fernández denunció a Verónica, Mario Baudry y Sergio Berni por haber violado el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Preocupación por la salud de Verónica Ojeda. (Instagram Verónica Ojeda)

Seguidamente, sentenció que las acciones de Fernández las estaría pagando actualmente por ser un inmoral. “Hoy el tiempo puso las cosas en su lugar. Fuiste y sos un inmoral”, sentenció Ojeda contra el abogado penalista.

El contundente mensaje de Victoria Villarruel y otras personalidades contra Alberto Fernández.

Desde otro aspecto, la vicepresidenta de la Nación también se refirió a la denuncia contra el abogado por violencia de género. Ahí, señaló al expresidente como impresentable y criticó al kirchnerismo, partido político de Fernández.

El Gobierno criticó a Alberto Fernández por los videos con Tamara Pettinato.

“El kirchnerismo rascando el fondo de la olla y cargándose todas sus banderas con el impresentable de Alberto Fernández. DDHH, violencia contra la mujer, un expresidente con una vida repugnante y todo eso mientras levantan el dedo de la moral para señalar a los demás. Lo dije hace 20 años y lo sigo diciendo ahora, espero que todos juntos podamos superar la tragedia del kirchnerismo y unirnos como pueblo para salir adelante y construir la mejor versión de nuestra Patria”, rescató la vicepresidenta de la Nación.

Finalmente, Manuel Adorni, el vocero presidencial, expresó su repudio al hecho, considerando al kirchnerismo como una “infinita vergüenza”.

El vocero presidencial Manuel Adorni (Captura de video)

“El kirchnerismo ha sido una infinita vergüenza”, manifestó Adorni. Luego agregó: “Señores, Nunca Más. Fin”.