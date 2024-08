Salieron a la luz las fotos de Fabiola Yañez golpeada

Las impactantes imágenes de Fabiola Yañez golpeada salieron a la luz este jueves por la noche, apenas una hora después de que estallara otro escándalo que involucraba a Alberto Fernández.

Las fotos, publicadas por Infobae, son dos: en una se ve el ojo completamente morado de la exprimera dama y, en otra, un severo golpe en el brazo.

Se conocieron las fotos de Fabiola Yañez en medio de la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. (Infobae)

Además, se filtraron los chats del entonces matrimonio. En uno de estos, Fabiola le recrimina que “esto no funciona así”. “Todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas estos, cuando yo no te hice nada”, señala el texto que le había escrito la exposa.

También le dice: “Todo lo que trato de hacer con la mente centrada en defenderte y vos me golpeás. No hay explicación”.

“Venís golpeándome hace tres días seguidos”

Lo que se entiende de la conversación es que la mujer no estaba con el expresidente, quien le solicita que vaya por que sentía “mal físicamente”.

Fernández le pide que “deje de discutir”, mientras ella continúa mostrándole las imágenes de los golpes. “Venís golpeándome hace tres días seguidos”, le dice en una de los chats.

Fabiola Yañez decidió hacer la denuncia penal el pasado martes, una vez que se había instalado el rumor de los sucesos.