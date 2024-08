Fabiola Yáñez denunció al exPresidente Alberto Fernández por violencia de género. La acusación surgió luego de que se hiciera público un chat donde la exPrimera Dama enviaba fotos golpeada. En este contexto, la periodista Mercedes Ninci se refirió a la causa y reveló conversaciones que podrían complicar al exmandatario.

“Es un farsante y toda la vida lo fue. No sé por qué algunos se tragaron el sapo. A mí me mandaba mensajes muy violentos”, lanzó la periodista en medio de un móvil con Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri.

El testimonio de Mercedes Ninci que podría complicar la situación de Alberto Fernández

La cordobesa explicó los motivos de sus dichos y rememoró: “En las notas fue muy violento conmigo, imaginen que yo era una periodista cuatro de copas. Una movilera”.

Así era la vida de la ex primera dama antes de conocer a Alberto Fernández.

Luego, sumó: “La primera vez fue cuando primicié que en un restaurante de Puerto Madero él le dio una trompada a un comensal, yo sabía que había un video, lo dije al aire”, relató.

Sobre esa situación, agregó: ““Se volvió loco, llamó a la radio, me llamó a mí sacado y después apareció el video”. En esta línea, reveló otro episodio de violencia con Fernández.

Mercedes Ninci recordó otro episodio de violencia de Alberto Fernández

El encuentro fue en Comodoro Py, cuando el abogado ”hablaba pestes de Cristina Fernández de Kirchner y la culpaba por el memorándum con Irán”, según contó Ninci. Pero luego, la exfuncionaria lo eligió como compañero de fórmula.

Fabiola Yáñez, Alberto Fernández y Cristina Fernández

“Yo le pregunté por qué se había dado vuelta así como un panqueque, se enloqueció y me gritó de todo acá en Tribunales”, recordó la comunicadora, quien también denunció: “Por Whatsapp, me mandaba unos mensajes re violento”.

“Pero bueno, una ya está acostumbrada, ya ni me importa, ¿viste? Porque me he peleado con todos los presidentes. Pero la violencia de él era tremenda”, concluyó Ninci.