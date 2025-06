El escándalo que se desató a partir de la acusación de una exfan y empleada de Alejandro Sanz puso en el tapete el comportamiento de los artistas frente a las mujeres que los siguen y que, en muchos casos, son menores de edad.

La periodista colombiana Lina Arango expuso durante este miércoles su experiencia como “press manager de artistas en concierto”. Asegura que no pasó mucho para notar cómo los staff de los artistas actuaban en ocasiones como “proxenetas”, buscando groupies, eligiéndoles mujeres “a dedo” que, como es de suponer, podían ser menores de edad.

La acusación de Lina Arango en X

“La primera vez que vi eso fue con Gustavo Cerati”, comienza el hilo de X de Arango, quien había adelantado el día anterior que tenía una historia que contar y que haría “caer a otro ídolo”.

“El tipo era asqueroso. El camerino estaba lleno de drogas y de mujeres que su staff elegía a dedo. Yo tenía que entrar a unas personas que se habían ganado en un concurso la posibilidad de conocer al artista. No los iban a dejar entrar porque había hombres. Tuve que pelear mucho. Al fin los hicieron hacer una fila de hombres y otra de mujeres", cuenta, luego contextualizaría que ocurrió en el último recital que Cerati dio en Medellín, en mayo de 2010, cuatro días antes del ACV que sufrió en Caracas.

Y continuó: “Una de las mujeres estaba muy, muy emocionada por conocer a su ídolo. Entonces se le acercó con una servilleta para que le diera un autógrafo. Yo estaba al lado de ella. El tipo la miró de arriba a abajo y le dijo: ‘Respétate y respétame, ¿cómo vas a darme una servilleta?’ Ella casi llorando, buscaba por todos lados un papel. Mientras tanto el tipo le decía a su manager: ‘Es una gorda, ¿por qué me traés a una gorda? ¿Qué hace aquí esa gorda?’“

“Se quedaron con varias mujeres muy jóvenes”

La historia que relata Arango señala que, una vez finalizada la actividad, Cerati y sus músicos se quedaron en el camarín “con varias mujeres muy jóvenes”. “Me atrevería a pensar que incluso menores de edad había. Eran otros tiempos, no se escrachaba a nadie y la mayoría lo hacía. Era repugnante”, afirma la comunicadora.

También destacó el buen comportamiento de artistas como, por ejemplo, Gustavo Santaolalla y todo el grupo de músicos de Bajofondo, Rubén Blades, Vicentico y Residente.

“En la lista negra no solo está Cerati, también Fito (para mi sorpresa inicial), y en ese no trabajé, pero fui una de las invitadas por el staff. Por supuesto no fui, pero me quedé con el corazón roto. Obvio el muy asqueroso Calamaro", lanzó la mujer.

“Así que mis amadas y amados: lo de Sanz no es la excepción sino la regla de un mundo de fama, poder, groupis, drogas y una gran complicidad de todo su entorno", cerró.