Excarcelaron a los cinco imputados por abuso sexual en Oberá: la Justicia citó falta de pruebas.

A tres meses y medio de la denuncia por presunto abuso sexual grupal contra una adolescente de 17 años, el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá ordenó ayer la excarcelación de las cinco personas imputadas en la causa. La medida fue dispuesta bajo caución juratoria, y con la condición de que los acusados mantengan una prohibición de contacto con la denunciante por el plazo de 180 días.

Según voceros judiciales, la decisión se fundamentó en la evaluación de pruebas tecnológicas y testimoniales reunidas durante la instrucción. Entre ellas, un peritaje de teléfonos celulares que indicaría que los acusados no se conocían entre sí, lo cual pone en duda la posibilidad de un accionar grupal coordinado. También se valoraron testimonios que ubican a algunos imputados en otros lugares al momento del hecho.

Los liberados son Rubén Darío C. (50), Jean Franco G. (23), Juan Antonio D. S. (23), Diego Gastón O. (27) y Araceli Yanet M. (22). Mientras el expediente continúa en etapa de análisis, la Fiscalía no descarta nuevas medidas si surgieran elementos que lo ameriten. De no presentarse nuevas pruebas en su contra, los implicados podrían ser sobreseídos.

La denuncia y la causa en curso

El hecho fue denunciado el pasado 25 de febrero por la madre de la adolescente, en función del relato de su hija. Según consta en la causa, la joven habría acudido a una vivienda ubicada en el barrio Olofsson de Oberá, donde fue recibida por uno de los imputados. En la denuncia se indica que tras el consumo de bebidas alcohólicas, la menor se sintió mareada y perdió el conocimiento, y que en ese estado habría sido abusada por varias personas que se encontraban en el lugar.

La adolescente manifestó haber reconocido a los agresores antes de desvanecerse, y relató situaciones de violencia, aunque hasta el momento, según la Justicia, no se habrían presentado pruebas objetivas que respalden esa versión. La joven logró salir del lugar por sus propios medios y solicitó ayuda en un comercio de la zona. Posteriormente fue trasladada al Hospital Samic, donde recibió atención médica y contención por parte del equipo del Cuerpo Médico Forense, en el marco del protocolo de atención a víctimas de abuso.

Tras la denuncia, la Justicia ordenó la detención de los sospechosos y la realización de allanamientos, así como el análisis del contenido de los teléfonos celulares de las partes involucradas.

Entre los elementos peritados se hallaron dos videos de contenido sexual explícito grabados con el celular de la menor. En ellos se observa a la joven en compañía de uno solo de los imputados. Según su declaración, el hombre afirmó que la adolescente le dijo ser mayor de edad. Esta situación también fue mencionada en causas anteriores donde la misma joven figura como denunciante.

Antecedentes registrados

De acuerdo con fuentes judiciales, existen registros de otras causas vinculadas a la menor. En los últimos tres años, su madre y su abuela presentaron al menos cuatro denuncias por delitos contra la integridad sexual, además de varios pedidos de paradero por ausencias del hogar. En distintos momentos, la adolescente fue alojada en hogares convivenciales, desde donde también se registraron fugas.

Las denuncias previas incluyeron imputaciones contra personas mayores de edad, algunas de las cuales fueron sobreseídas por falta de pruebas, según indicaron fuentes del caso.

El abordaje institucional de estos antecedentes llevó a diferentes organismos de protección a intervenir en el seguimiento de la situación de la joven. Desde el juzgado interviniente se señaló que la complejidad del contexto personal y familiar requiere especial atención para garantizar su integridad física y emocional.

Estado actual del expediente

La investigación continúa abierta, y la medida de excarcelación no implica el cierre del caso. Desde el Juzgado de Instrucción Uno aclararon que se seguirá evaluando la consistencia de las pruebas y que podrían adoptarse nuevas disposiciones si surgieran elementos que así lo justifiquen.