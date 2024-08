Tras el escándalo, Homero Pettinato hizo un chiste con su familia y se volvió viral

Luego del escándalo que desató el video que se filtró de Tamara Pettinato en el despacho presidencial tomando cerveza con Alberto Fernández generando repudio en las redes sociales en medio de la denuncia por violencia de género que realizó Fabiola Yañez contra el exmandatario. Homero Pettinato se refirió al tema en “Sería Increíble” en Olga y defendió a su hermana.

“En cuanto a lo de mi hermana, no creo que haya cometido ningún delito. El video no es en pandemia, es ocho meses más tarde. Después ella es dueña de sus actos totalmente. Lo que me da mucha pena es que algo que era defender a una mujer golpeada como lo es Fabiola, se transformó en una caza de brujas contra mujeres. Eso es misoginia contra la mujer. Hay más fotos. Hay cosas que no son de mi hermana. Y esto no se puede olvidar”, expresó Homero Pettinato sobre su hermana.

Luego de sus declaraciones, el humorista y comunicador participó del show de “Se Extraña a la Nona” en el Movistar Arena e hizo un chiste refiriéndose al escándalo que protagonizó su hermana, el humor de Homero se volvió viral.

Homero Pettinato defendió a su hermana Tamara Foto: gen

El chiste de Homero Pettinato sobre su familia que se volvió viral

“Yo sé por qué es todo este apoyo, pero la verdad prefería una hermana carpintera, que labure en una estación de servicios en la Ruta 9″, comenzó su monólogo Homero haciendo reír al público.

“La voy a visitar, está con los nenes, el dorima (marido), está todo bien, tranquilo, ‘qué hiciste el finde’, ‘fuimos a ver Intensamente 2′, ‘mirá, qué bueno bro, comemos unas albóndigas con arroz’, ‘bárbaro, no pasó nada”, siguió el humorista ante las risas de los espectadores.

“¿Conocés a algún presidente?’ ‘No’. ‘Bárbaro...’”, agregó con ironía Homero Pettinato.

Luego se refirió a su otro hermano, Felipe, quien está involucrado en la causa por la muerte de su neurólogo. “‘Y Feli en qué anda’, ‘es contador público, martillero también...’, ‘Bárbaro’, ‘dónde vive’, ‘en Carapachay’, ‘bárbaro, vamos a verlo, lo visitamos’. ‘La p*t* que lo parió, tengo una acidez acá’”, comentó con humor Homero señalando su estómago.