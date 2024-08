Tamara Pettinato rompió el silencio sobre su polémica con Alberto Fernández: “Hay un solo villano”

Alberto Fernández sigue en tendencias en la mitad de agosto. Tras ser denunciado por violencia doméstica, un nuevo personaje se sumó en el capítulo: Tamara Pettinato.

Todo comenzó el 8 de agosto, cuando Eduardo Feinmann mostró un video del expresidente de la Nación con la panelista de BLEND en el despacho presidencial. Ahí, se mostraron de forma muy jocosa con tragos de cerveza.

Alberto Fernández con Tamara Petinatto en el despacho presidencial. Captura: LN+

“¿Por qué brindamos?”, le pregunta él, mientras grababa a Tamara con una cerveza en la mano.

“Hoy estamos cortando nuestra relación de amistad. Hicimos la primaria juntos”, dice ella, jocosa, y sigue un rato más con esa broma.

El video se viralizó y el país no dudó en atacar a los involucrados, dado el tipo de comportamiento mostrado en un despacho presidencial. Por tanto, Tamara Pettinato decidió romper el silencio en su programa.

El descargo de Tamara Pettinato contra Alberto Fernández

El hecho ocurrió a las 23.10 horas del 15 de agosto. Ahí, previo iniciar su programa, realizo un duro descargo con una vestimenta negra.

“Que soy pu**, que soy gato, que soy prostituta VIP, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan”, comenzó enumerando la panelista.

Seguidamente, Pettinato continuó: “Que también me quise levantar a Milei, que me escapé, que me escondí, que me fui al sur del país a esconderme, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia cuando no se podía salir, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y salí escondida en un baúl, que cobré 4.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, que el señor de 65, que conté una anécdota muy linda era él, que tengo contratos varios con el Estado y saqué provecho y mucha plata por él”.

Tamara Pettinato reveló que tuvo una relación con un hombre de 65 años. Captura del video.

Al hacer mención de estas acusaciones, Tamara hizo alusión a todo lo que tuvo que escuchar durante la semana y aclaró que la escena del video ocurrió después de haberle realizado una entrevista al expresidente, cuando la invitó a quedar a almorzar.

“Estas son algunas de las cosas que escuché sobre mí en una semana por haber ido a comer un día a la Casa Rosada y quedarme a almorzar después de grabar una entrevista”, detalló Tamara con molestia.

Tamara Pettinato, durante su segundo programa en Blender.

Finalmente, apuntó contra los periodistas que hicieron eco de la noticia y aseveró que su polémica sacaba de foco la denuncia por violencia doméstica contra Alberto Fernández. Por tanto, determinó que ya había aclarado todo en redes y que solo había un enemigo en esta historia.

“No tengo más nada que aclarar, lo que aclaré está en mis redes, en un comunicado, pueden ir a ver ahí lo que expliqué, también pueden ir a ver ahí las puteadas de la gente, basándose en lo que ven en los medios de comunicación, porque la gente escucha y después va y repite (...) Hay un solo villano en esta historia y no soy yo”, cerró la hija de Roberto Pettinato antes de comenzar su programa.