Stefano Di Aloy, el hijo de Yuyito González, tomó postura sobre el romance de su mamá con Javier Milei

Agosto comenzó con impactantes noticias en el rubro político. Javier Milei, el presidente de la Nación, oficializó su relación con Yuyito González, tras algunos rumores sobre su cercanía.

“Con Javier Milei somos novios (...) es una cosa sana, pura e inocente (...) Estamos enamorándonos”, destacó la modelo en su programa Empezar el Día, sobre su romance con el economista.

Tras confirmar su relación, Javier Milei y Yuyito González ha aprovechado la oportunidad de conocerse y salir con su círculo más cercano. Una de sus últimas cenas fue con Stefano Di Aloy, hijo de la exvedette argentina, quien dio detalles sobre su encuentro.

Qué opina el hijo de Yuyito González sobre el romance de su mamá con Javier Milei

La postura del joven de 27 años se reveló en el programa Intrusos. A través de un notero, reveló cómo se sentía respecto a la relación de González con el líder de “La Libertad Avanza”.

“A mi mamá la amo incondicionalmente y siempre quiero lo mejor para ella. La veo muy bien en este momento. Siento que Javier es una pareja ideal para ella porque no estuvo con alguien por más de 25 años y evidentemente si lo elige a Javier es porque está muy contenta y él le brinda eso que ella quiere en una relación”, enfatizó el joven en su diálogo con Intrusos.

Seguidamente, respecto a la cena con el mandatario, aseveró que fue muy buena y que se llevó muy bien con el presidente. “El encuentro fue buenísimo y me cayó bárbaro. Una excelente persona”, señaló Stefano.

La historia que publicó Yuyito González en su cuenta de Instagram / Captura @yuyitogonzalezok

Finalmente, el hijo de Yuyito González reconoció que la relación entre las celebridades es “muy amena” y que, por ello, se sentía muy feliz por el nuevo romance de su mamá.

“Puedo ver el trato que ellos tienen y es un trato muy lindo, muy ameno. Y para mí como hijo, qué más quiero que verla a mi mamá feliz”. “Para mí es toda una novedad, pero verla a mi mamá feliz es todo lo que quiero como hijo. Me encanta estar en el presente, acá y ahora. Y si ellos están felices en este momento juntos, tienen todo mi apoyo”, concluyó el joven.

Qué dijo Brenda Di Aloy sobre la relación de Yuyito González y Javier Milei

Desde otro aspecto, la melliza de Stefano también habló sobre la relación de su mamá. El hecho durante una dinámica con González para Infobae, donde recalcó su postura.

Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González. Gentileza Instagram.

“Yo me fui a vivir sola y no sé más cuándo mamá tiene una cita o no. Cuando me preguntan, vamos a ser claras, cuando me preguntan por Javier Milei digo que ojalá que el hombre que acompañe a mi mamá en el resto de su vida sea un hombre que refleje los frutos de mucha espera y perseverancia. Sea él o no, esa es mi respuesta”, sentenció Brenda.