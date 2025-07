Durante las últimas 24 horas, el nombre de Tamara Pettinato se vio reflejado dentro de las tendencias de X debido a un escandaloso momento que protagonizó en los Martín Fierro de Radio 2025. El hecho en cuestión no solo tuvo a la hija de Roberto Pettinato como protagonista, sino también a la periodista Cristina Pérez.

La situación se dio mientras Cristina Pérez era galardonada dentro de la categoría Mejor Conducción Femenina del año. Como es de suponer, la periodista subió al escenario para recibir el premio y dar un discurso.

En esta oportunidad, Cristina Pérez dijo: “Muchas gracias, APTRA... No hay conducción si no hay un equipo y cada uno de mis compañeros de Radio Rivadavia me hacen mejor persona y mejor periodista, somos una familia y lo dejamos todo cada día”.

Después, Cristina Pérez entre tanto sumó: “La radio es una maestra porque no nos deja espacio para ser nada más que lo más verdadero que tenemos. Del otro lado hay alguien que confía, nos espera, se siente acompañado, nos da su amor sin saber cuán en serio hacemos aquello que les cambia la vida o les rompe la soledad. Nunca tuve caretas y tampoco las voy a tener".

No obstante, Cristina acotó: "Este año fue muy importante para la República porque quedó demostrado que todos somos iguales ante la ley. La democracia necesita que no se robe y parece que muchos lo olvidan. Por eso a veces los periodistas tenemos que defender iniciativas como Ficha Limpia, tenemos que defender cada vez que ocurre el freno a las elecciones y tenemos que defender la libertad de expresión para todos, no solo para los amigos“.

Tamara Pettinato en tendencia por sus gestos.

Ahora bien, mientras Cristina daba el discurso ya referido, las cámaras de América TV, canal que transmitió la premiación, enfocó a Tamara Pettinato, quien estaba haciendo muecas de ironía y burla con la cara.

Por las expresiones generadas, Tamara Pettinato demostró que no le sentaron nada bien las palabras de Cristina y, como es de suponer, el hecho inmediatamente se viralizó en las redes sociales.

Ángel de Brito y Naiara Vecchio apuntaron contra Tamara Pettinato

Con ánimos de deplorar lo sucedido y defender la palabra de Cristina, el presentador de “LAM” criticó fuertemente la actitud de Tamara Pettinato mediante el siguiente texto que dejó en X: “Digno de estudio es apoyar a los que te roban. El discurso fue sobre corrupción y lo hizo una periodista con 30 años de trayectoria indiscutible”.

Ángel de Brito sobre la actitud de Tamara Pettinato.

A la par, la periodista Naiara Vecchio también se hizo eco del momento viral de la hija de Roberto Pettinato y, además, añadió un dato no menor a la publicación que hizo en X. Concretamente, indicó: “Tamara Pettinato pretendía ganar como columnista de Espectáculos cuando lee lo que investigan otros y es más proclive a salir en videos dudosos con Alberto Fernández- Que gane Karina Iavícoli da esperanzas a las nuevas generaciones que estudian y hacen periodismo”.

Naiara Vecchino sobre Tamara Pettinato.

Sumado a ello, los cibernautas en las distintas redes sociales no han tenido compasión alguna y han apuntado de distintas maneras contra la actitud de Tamara Pettinato en los Martín Fierro de la Radio 2025.