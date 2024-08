Tamara Pettinato renunció a Bendita: “No vuelvo”

Tamara Pettinato está pasando por un duro momento en el ojo público. Tras hacer un descargo en su último programa en Bendita, se filtró un nuevo video donde aparece sentada en el sillón de Rivadavia.

“Te amo mucho, te amo”, expresó la mediática detrás del escritorio, a lo que el expresidente de la Nación le consultó: “¿Estás segura?”.

Tras filtrarse este último video, los usuarios mostraron su repudio por la falta de respeto a las instituciones. Esto habría hecho que Pettinato tomara una contundente decisión de última hora: renunciar a Bendita TV.

Cómo se conoció la renuncia de Tamara Pettinato

El hecho se dio a conocer este 19 de agosto en el programa “Ángel Responde”. Durante su emisión, de Brito conversó con Beto Casella, quien confesó la recomendación que le hizo a Tamara Pettinato en medio de la polémica.

“Hay irritación, la palabra es irritación. Por lo cual, hoy temprano le digo a mi productor ejecutivo: ´me parece que Tamara debería tomarse unos días´”, expresó el periodista y presentador.

Seguidamente, Casella destacó que la mediática no tomó bien la decisión del canal. Desde este punto, la hija de Roberto Pettinato sentenció que si se tomaba unos días, debía considerarse como despedida.

Beto Casella y una situación tensa con Tamara Pettinato.

“Me transmite el productor: ´está hecha una furia, dice que si le van a pedir unos días, se da por despedida´”, relató Beto Casella sobre la postura de Tamara Pettinato sobre tomarse unos días en el canal por los videos filtrados.

Unos instantes después de comunicar la situación, Beto Casella reveló que Tamara Pettinato le escribió en ese instante para decirle que renunciaría a Bendita TV por malos tratos.

“No vuelvo desde el matrato que me dieron el viernes cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que en la semana no vaya porque en las redes dicen”, le habría escrito Tamara Pettinato a Beto Casella durante su participación en “Ángel Responde”.

“Es una cuestión de clima... La verdad que la idea era cuidarla a ella. Yo no la puedo despedir. Ahora entiendo que se está yendo sola”, continuó Beto Casella sin tapujos.

Qué dijo Tamara Pettinato tras las declaraciones de Beto Casella

Finalmente, Tamara Pettinato se comunicó con PrimiciasYa para dar su versión de los hechos. Ahí, aseveró que no había renunciado, pero que se sentía despedida por la postura del programa.

“Ellos me pidieron que me tome unos días, sabrán por qué. Depende de ellos si me echan o no”, sentenció Tamara en diálogo con el portal.