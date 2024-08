“Te voy a mandar a…”: Se filtró un tercer video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández

El pasado jueves 8 y viernes 9 de agosto se filtraron los primeros dos videos de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en la Casa Rosada en el año 2022. En el medio, Fabiola Yáñez, ex primera dama, denunció al exmandatario por violencia de género.

Se filtró un tercer video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández

En esta oportunidad, Infobae dio a conocer el tercer video de Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández en la Casa Rosada. A diferencia de los dos anteriores, en este caso, la mediática estaba detrás del escritorio en el despacho presidencial.

El tercer video filtrado entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández

El video es del mismo tono de los anteriores, en los que Tamara se mostró tomando cerveza. “Ahora tenés que decírmelo”, se escucha que le ordenó Alberto Fernández, y Pettinato le respondió: “Te amo”, y él enseguida señaló: “Pero no te escucho”.

“Te amo”, le volvió a repetir Tamara, y Alberto le consultó: “¿Estás segura?”. “Más o menos, no tanto. Pero ahora que soy Presidenta, te voy a mandar a matar”, dijo Tamara. A lo que el exmandatario preguntó: “Pero, ¿me amas o no me amas?”.

“Te amo y por eso, te voy a matar”, terminó diciendo Tamara en el tercer video filtrado entre ella y el expresidente de la Argentina, este solo dura 17 segundos.

Que había dicho Tamara Pettinato sobre los videos filtrados entre ella y Alberto Fernández

En los últimos días, Tamara Pettinato habló en Blender y explicó: “Que soy pu**, que soy gato, que soy prostituta VIP, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan. Que también me quise levantar a Milei, que me escapé, que me escondí, que me fui al sur del país a esconderme, que me voy a ir a vivir a otro país”.

“Que fue en pandemia cuando no se podía salir, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y salí escondida en un baúl, que cobré 4.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, que el señor de 65, que conté una anécdota muy linda era él, que tengo contratos varios con el Estado y saqué provecho y mucha plata por él”, agregó Tamara.

Y finalizó: “Estas son algunas de las cosas que escuché sobre mí en una semana por haber ido a comer un día a la Casa Rosada y quedarme a almorzar después de grabar una entrevista. No tengo más nada que aclarar, lo que aclaré está en mis redes, en un comunicado, pueden ir a ver ahí lo que expliqué, también pueden ir a ver ahí las puteadas de la gente, basándose en lo que ven en los medios de comunicación, porque la gente escucha y después va y repite. Hay un solo villano en esta historia y no soy yo”.