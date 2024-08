Fabiola Yañez ratificó la denuncia contra Alberto Fernández y aseguró que la violencia comenzó desde 2016

Fabiola Yañez ratificó este lunes la denuncia contra Alberto Fernández. Lo hizo desde Madrid con un escrito de 20 carillas, afirmando haber sufrido lesiones graves y abuso de autoridad.

En esta presentación la ex primera dama busca que la imputación contra Fernández sea más grave que la de “lesiones leves”. Yañez asegura haber sido víctima de “lesiones graves doblemente calificada por el vínculo y perpetrado en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad”. Además, le atribuye amenazas coactivas.

En este escrito, Fabiola afirmó que los hechos de violencia de género empezaron en 2016 y que el expresidente estaba obsesionado con ella. También pidió ser querellante.

Qué dijo Fabiola Yañez sobre denuncia en una entrevista

El pasado sábado, Fabiola se refirió a la denuncia por violencia de género al ex presidente Alberto Fernández en una entrevista a Infobae, la ex primera dama dio detalles de lo vivido. Se mostró conmovida y brindó detalles de su relación con el ex mandatario.

“Lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho” indicó Fabiola tras hacer referencia a los últimos videos que se filtraron de Alberto Fernández en donde se lo ve con Tamara Pettinato.

Fabiola Yáñez rompió el silencio: “Los videos que aparecieron son poca cosa al lado de lo que ha hecho”

En otro tramo de la entrevista, la ex primera dama contó: “Me amenazaba día por medio con que, si yo hacía una cosa u otra, se iba a suicidar”. También indicó que actualmente sufre presiones y amenazas: “Pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara. Hoy tengo miedo de volver a mi casa”

Fabiola Yáñez rompió el silencio: “Los videos que aparecieron son poca cosa al lado de lo que ha hecho” Foto: Fabiola Yáñez

Al ser consultada sobre las fotos en donde se pueden observar los golpes recibidos por Alberto Fernández, angustiada expresó: “Me destruí, pero me destruí por mi hijo. Yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así? No entiendo cómo se filtraron los chats y que se guardaran la foto para el último momento...”.

Fabiola Yánez habló por primera vez luego de la denuncia por violencia de género a Alberto Fernández

La ex Primera Dama reveló que se acercó al Ministerio de la Mujer para pedir ayuda, pero que no fue escuchada: “Sí, fui y pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí”

Fabiola Yánez rompió el silencio: “Los videos que aparecieron son poca cosa al lado de lo que ha hecho” Foto: Gentileza/LaVoz

Fabiola Yáñez rompió el silencio: “Los videos que aparecieron son poca cosa al lado de lo que ha hecho”

“Porque ustedes son testigos de todo lo que se dijo. ¿Cuándo salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio? Desde el primer día que me empezaron a maltratar, porque ustedes saben que me maltrataron durante cinco años. Solo se dedicaron a hablar de frivolidades y de mentiras” contó Fabiola Yánez en la entrevista que le brindó a Infobae.