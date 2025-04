La insólita reacción de Tamara Pettinato a la propuesta de casamiento de su novio: “Estoy muy arrepentida”.

En su programa en Radio con Vos, Tamara Pettinato recibió la visita de su hermano, Homero Pettinato, y de la novia de este, Sofía Gonet, con quienes mantuvo una entretenida conversación sobre temas de pareja. Pero lo que nadie esperaba fue la aparición de un audio sorpresa, anunciado por la producción como un mensaje de un oyente. Para asombro de Tamara, quien hablaba no era otro que su novio, José Glinski, que aprovechó la ocasión para enviarle unas palabras muy especiales.

Tamara Pettinato y José Glinski

Mientras conversaban sobre las distintas etapas que atraviesan las parejas, e incluso surgía la chance de que en algún momento Homero y su novia, apodada La Reini, lleguen al altar, el diputado por Chubut no dejó pasar la ocasión y lanzó una inesperada propuesta: “Yo les propongo viajar a todos juntos a nuestro casamiento en Jerusalén”. Ante semejante declaración, Tamara, visiblemente sorprendida, reaccionó dirigiéndose a su equipo con una pregunta que evidenció su desconcierto: “¿Este es mi novio?”.

Así fue la propuesta de casamiento que recibió Tamara Pettinato

El mensaje siguió con una propuesta aún más inesperada: “Vamos todos al Muro de los Lamentos y hacemos el casamiento por rito judío… yo con Tamara, bueno amor, te estoy proponiendo casamiento, pero en Israel con toda la banda. ¿Qué pensás?”, expresó el diputado, generando de inmediato la reacción de sorpresa y algo de molestia en la hija de Roberto Pettinato, quien probablemente imaginaba una propuesta con un toque más romántico.

Las bromas y comentarios de su hermano Homero no tardaron en aparecer, y Tamara no se quedó atrás: se sumó al juego, aunque visiblemente molesta al aire por la inesperada propuesta. Sin embargo, con el paso de las horas, su reacción cambió por completo. En sus redes sociales compartió el video del momento acompañado por un mensaje lleno de ternura: “Mi novio me pidió casamiento. Tuve la peor de las reacciones y estoy muy arrepentida. Te amo José Glinski. No soy siempre así te lo juro. Elijan si vienen al de Jerusalén, San Marcos o Comodoro Rivadavia”, escribió, dejando entrever que el casamiento podría concretarse más pronto de lo que muchos imaginan.