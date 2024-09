El picante piropo de Susana Giménez a Licha de Gran Hermano en su debut como “susano”

Este domingo, Susana Giménez hizo su tan esperado regreso a la televisión argentina y, como era de esperarse, lo hizo a lo grande. La diva de los teléfonos se reencontró con su público en la pantalla de Telefe con un show lleno de humor, invitados especiales y un sketch que dejó a todos hablando. Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue su encuentro con Lisandro Navarro, mejor conocido como Licha, ex participante de Gran Hermano, quien debutó como su nuevo Susano.

Leandro Paredes y Rodrigo de Paul grabraon su participación en el regreso de Susana Giménez durante su última visita al pais. (Instagram @telefe).

El divertido cruce entre Susana Giménez y Licha de Gran Hermano

El primer cruce entre Susana y Licha no pasó desapercibido. Al verlo, la diva no pudo evitar fijarse en su apariencia: “Nuevo, Licha, ¿sos vos? ¿Te cortaste el pelo?”. El ex gran hermano no tardó en aclarar: “No, está acá”, mientras señalaba su rodete.

Sorprendida, Susana quiso saber más sobre su cabello. “Ah, ¿y hasta dónde te llega más o menos?”, preguntó. Cuando Licha le mostró que su cabellera llegaba hasta la mitad de su espalda, la conductora se asombró: “¡Uy, pero qué bárbaro! ¿Hace cuánto que no te lo cortás?”. A lo que el joven respondió: “Hace cuatro años”. Con su característico humor, Susana concluyó: “¡Ay, lo que yo me fui! A mí no me creció nada”. Licha, con una sonrisa, la piropeó: “Pero estás hermosa vos”.

La reacción en las redes social al debut de Licha de Gran Hermano como “Susano”

Si bien Licha de Gran Hermano fue un personaje relevante dentro de la última edición del reality, no es una de las figuras más recordadas. Pero, es indiscutible que el programa de Susana Giménez le dará más visibilidad a su persona. En las redes sociales, los usuarios hablaron sobre la participación del ex “hermanito” en el programa de la diva de los teléfonos y las opiniones fueron diversas.

Las reacciones de los usuarios por la participación de Licha en el programa de Susana.

Algunos, fueron sorprendidos con cómo se comportó Licha y, otros, se rieron de las actitudes que el influencer mostró durante el programa, sobre todo, de las caras que realizaba y cómo miraba a cámara. “¿Por qué Licha hace estas caras? Me estoy riendo hace una hora”, “Mis sueños tienen sentido, Mis sueños: Licha de Gran Hermano, Susana y Margarita”, “Por favor, las caras que hace Licha. El único trabajo que tenía que hacer”, fueron algunos de los comentarios.