¡Hubo BESO! Se casaron Lisandro y Furia de Gran Hermano 2024: así fue la falsa boda que causó furor

Gran Hermano 2024 ya terminó, pero los 29 participantes que pasaron por la casa continúan dando que hablar a través de las redes sociales, los programas de televisión y streamings, o a través los diferentes empleos que obtienen en los medios de comunicación.

Furia y Lisandro Gran Hermano 2024, del odio al amor Foto: Crónica

Es así el caso de Furia y Lisandro, dos participantes que eran rivales dentro de la casa, pero que al mismo tiempo se tenían cariño. Dado que en instancias finales, dentro de la casa se organizó la boda entre Nicolás y Florencia, alias Florico, entre Bautista y Denisse, alias Baunisse, y entre Darío y Emmanuel, alias Daremma.

Y que fuera de la casa, Martín Ku realizó una boda falsa junto a su novia, Marisol, en “Corta por Lozano”, Furia y Lisandro, alias Furicha, realizaron su boda en “Se picó”, el programa de streaming de República Z.

Furia y Lisandro de Gran Hermano 2024 se casaron en vivo Foto: Telefé

Así fue la boda de Furia y Lisandro de Gran Hermano 2024

El padre de la ceremonia entre Furia y Lisandro fue Gastón Trezeguet y la madrina fue Laura Ubfal. Aunque ninguno de los protagonistas uso vestimenta de casamiento, Furia decidió lucirse con un velo blanco y un ramo de flores blancas. “Estamos en presencia del shippeo más importante de Gran Hermano 2024. Es un matrimonio show porque lo dieron todo como protagonistas”, dijo Gastón.

Lisandro le dedicó unas palabras a Furia: “Creo que tuvimos momentos muy divertidos. Cuando me lleve bien con Furia fue lo más gracioso que tuve dentro de la casa. Gran Hermano 2024 no hubiese estado a la altura de lo que fue sin ella. Fue la gran protagonista. La relación amor-odio que tuvimos dentro de la casa fue real y afuera creo que vamos a ser grandes amigos”.

También Furia le dijo unas palabras a Lisandro: “Lo primero que vi cuando abrí las puertas de la casa fue la sonrisa de Licha. A mí lo único que me importa es verlo feliz. Gracias por esta boda. Te eliminé y me equivoqué. Me enamoré de otro pelotu** y en realidad, era por acá”.

Al final de las palabras, Gastón los declaró marido y mujer del show, y cerraron la boda con un beso entre Furia y Licha. Luego, Lisandro la alzó y se dieron un tierno abrazo. De esta manera, es el segundo beso que protagonizan, ya que se habían dado uno dentro de la casa.