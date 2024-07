¿Pelea por Furia? El picante cruce entre Yanina Latorre y Gastón Trezeguet: “A dos minutos de chu...”

Juliana Scaglione, más conocida como Furia, fue una de las participantes de Gran Hermano 2024, y durante los últimos seis meses es la celebridad del momento. Teniendo en cuenta, que debido a su accionar polémico, hay famosos y panelistas que la defienden y otros que la critican.

Furia, la polémica participante de Gran Hermano 2024

Gastón Trezeguet, exparticipante de Gran Hermano 2001, actual panelista de Gran Hermano 2024 y conductor de “Se picó”, programa de streaming de República Z, es una de las personalidades que defendió a Furia y a su juego durante su estadía dentro de la casa.

Mientras que Yanina Latorre y una parte del equipo de “LAM” (América) criticaron el accionar de Furia en Gran Hermano 2024, debido a diferentes polémicas que protagonizó.

Yanina Latorre contra Furia de Gran Hermano 2024.

En esta oportunidad, Furia se enfrentó a Yanina Latorre y le dirigió una opinión sobre su persona, la periodista de espectáculos no tardó en responder, pero en su respuesta la ligó Gastón Trezeguet, ya que dijo: “El pelotu** y chupa conc** y pi** de Trezeguet le está haciendo creer que es Madonna”.

Frente a las palabras de Yanina, Gastón se dirigió a ella vía X y escribió: “Buenos días, Yanina Latorre. Pelotu** y chupa pi**, ponele que te la banco, pero, ¿chupa conc** por qué? Me siento re insultado”.

El fuerte aviso de Gastón Trezeguet para Yanina Latorre Foto: Captura de X

A lo que Yanina le respondió y le explicó sus motivos para dichos insultos: “Estás a dos minutos de chuparle la conc** a Furia. Ojo, no lo descartes, y no me discrimines las conc***”.

La contundente respuesta de Yanina Latorre para Gastón Trezeguet Foto: Captura de X

Furia de Gran Hermano 2024 hizo un video descargo contra las personalidades de la televisión

A través de su cuenta de Instagram, Furia de Gran Hermano 2024 hizo un descargo sobre las personalidades de la televisión y sus excompañeros, y contó: “Las personas que dicen cosas por televisión y le mienten a la gente, no está copado. Por eso, ojo porque muchos están en situación de emergencia y están inventando peleas. Como dije siempre, hay muchas personas que estaban mintiendo”.