El fuerte cruce entre Ángel De Brito y Gastón Trezeguet: “Sos ridículo y das pena”

Ángel De Brito es un periodista de espectáculos de 47 años, que lidera los programas de chimentos con LAM (América TV). Mientras que Gastón Trezeguet saltó a la fama por obtener el tercer puesto en la primera edición de Gran Hermano y actualmente es panelista de la edición de 2024.

El éxito de Ángel De Brito como periodista de espectáculos

Ángel De Brito suele criticar fuertemente a los diferentes sucesos y también a los participantes de Gran Hermano 2024. En esta oportunidad, la cuenta de X del “Ejército de LAM” escribió: “¿La doble moral?”, y publicó un video de las críticas de Gastón Trezeguet tras la salida de Catalina Gorostidi de la casa, mientras que en la salida de Furia no le señaló ninguno de sus malos actos dentro de la competencia.

Gastón Trezeguet se enojó con Ángel De Brito

Guerra por X: el fuerte cruce entre Ángel de Brito y Gastón Trezeguet

Por lo cual, Gastón les respondió: “La doble moral es la de ustedes que supuestamente destruyen Gran Hermano a diario, pero viven de él y no pueden dejar de hablar del formato. Más doble moral que esa no existe. Besitos, golosa”.

Un posteo del "Ejército de LAM" en X enfureció a Gastón Trezeguet Foto: Captura de X

La respuesta de Ángel fue: “Gastón, vos seguís adentro de la casa hace 20 años. Los realities y sus participantes son aves de paso. Te sacan de los programas como a un almohadón. LAM habla de lo que se le canta desde que arrancó, inténtalo”.

La contundente respuesta de Ángel De Brito contra Gastón Trezeguet Foto: Captura de X

Pero el cruce por X se puso más duro, y Trezeguet replicó: “Rey, seguí sintiéndote exitoso en tu programita pedor** y en tu canal de ver**, si no das para más no te agarres conmigo, no sos Santiago, ni Tinelli, ni Guido. Bájate del pony y seguí participando”. Ángel, con calma, le contestó: “Gastón ni siquiera sos yo. Saca cuentas, estás muy enfermo, y cada vez más ridículo. Deja de dar pena”.

Una guerra por X: Ángel De Brito contra Gastón Trezeguet Foto: Captura de X

Una guerra por X: Gastón Trezeguet contra Ángel De Brito Foto: Captura de X

“Pena das vos que no te bancas una respuesta a tu propio ataque, estarás muy malacostumbrado a que no te contesten. Todos los días se aprende algo”, contestó Gastón y Ángel finalizó: “Te estoy respondiendo cómo el día que tuiteaste algo de tu vida y me llamaste para que no lo haga tema. Cómo cuando le hiciste una horrible a Maite. Además de bob*, sos desagradecido. Seguí de almohadón, chau”.

Gastón Trezeguet contra Ángel De Brito Foto: Captura de X

Ángel De Brito se cansó de pelear con Gastón Trezeguet Foto: Captura de X

Yanina Latorre contra Gastón Trezeguet por sus dichos contra Ángel De Brito

Yanina Latorre se enojó por los dichos de Gastón Trezeguet contra Ángel de Brito y “LAM”, y le respondió en vivo: “Ángel es el número uno en el rubro, estamos haciendo este programa donde hace 10 años somos un éxito, estamos en un canal que mide mucho menos que Telefe porque tenemos otro tipo de pantalla y todos los días somos los más vistos del canal”.

“En ningún momento nos pusimos en contra de tu laburo, de tu canal y de tu programa. En ningún momento dijimos que fueras un analista pedor**. Sos maleducado. Estás tratando de golosa, cosa que me parece deplorable. Estás comparando, sabemos que Santiago es el número 1 y hacen el mejor programa”, agregó Yanina.

Finalizó Latorre: “Es muy patético y muy triste que gente del rubro te insulte de esta manera porque acá nadie te insultó. Además, no conducís nada, no sos Santiago Del Moro. Si por 10 años no hay Gran Hermano, no sé de qué vas a laburar”.

Por otro lado, Yanina le dijo una última frase a Gastón: “Yo prefiero trabajar en este programa pedor* y en este canal de verg*, y no estar trabajando en un lugar con un compañero preso por pertenecer a una banda de pedófilos”. Teniendo en cuenta el caso de Marcelo Corraza.