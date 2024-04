La llegada de Arturo a Gran Hermano transformó la casa con sentimientos de amor y solidaridad. Pese a sentir temor al principio, el perrito logró acercarse y conocer a todos los participantes.

Sin embargo, uno de los integrantes logró ganar aún más su confianza y cariño: Martín. Tras ser el primero en darle comida, la mascota no ha dejado de acercarse a él y darle algunos besitos.

Este nuevo vínculo generó sumas opiniones. Sus fanáticos y familiare consideraron que era algo que necesitaba tras muchos meses de encierro. Sin embargo, algunos hermanitos y Gastón Trezeguet no habrían estado de acuerdo con su relación.

Qué opinó Gastón Trezeguet sobre Martín y Arturo

Tras el primer contacto entre el hermanito y la mascota, Trezaguet sentenció que el Chino no dejaría respirar al perro. Asimismo, advirtió que siempre buscaba figurar en todo.

“El Chino no te deja libre ni al perro. Quiere estar siempre en todo y figurar (...) Ese nivel de angurriento no me gusta”, determinó uno de los actuales panelistas del Debate en Gran Hermano.

Luego de brindar su opinión, Ceferino Reato apuntó contra el panelista por su imparcialidad. Desde este punto, aseguró que si el vínculo hubiese ocurrido con Furia, no estaría diciendo nada.

Disputa entre Gastón Trezeguet y Ceferio por Martín de Gran Hermano Foto: Tronk

“Si estuviera Furia ahí dirían ´¡que gran jugadora!”, recalcó el periodista con rudeza.

Reacción del público ante los dichos de Gastón Trezeguet

Los fanaticos del participante no les cayó bien los comentarios del ex participante de Gran Hermano. Desde este punto, un usuario reflejó el fanatismo de Gastón for Furia tras publicar una foto donde el productor le decía a una cuenta de Furia que dejara de apoyar a Martín.

“Yo que vos dejo de defender al Chino si querés que gane Furia”, avisó Trezeguet a una cuenta de fanáticos de Furia.

Gastón Trezeguet apuntó contra Martín de Gran Hermano por Arturo y explotaron las críticas: “No me gusta” Foto: @Alma_nicki

“Gaston Trezeguet dijo”dej@ de defender al chino si queres que gane furia” Incitando a un fandom “acoso selectivo, HATE” 1ero desde su lugar de panelista y luego con tweets a Martin Ku solo por darle la bienvenida a Arturo, GH se lo pidio”, describió una cuenta de fans del hermanito.