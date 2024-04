La lucha interna entre “los bros” de Gran Hermano 2024: ¿se unen a Coti Romero?

La casa de Gran Hermano 2024 se encuentra revolucionada, teniendo en cuenta que ya van cuatro meses de competencia y tan solo quedan 13 jugadores. Además, esta semana están todos nominados con excepción del líder, Bautista, y los participantes más que nunca buscan alianzas para zafar de la placa positiva del próximo domingo.

Hace dos semanas ingresó Coti Romero a la competencia, como reemplazo de Agostina, quien abandonó la casa de Gran Hermano 2024. Los participantes se sorprendieron, teniendo en cuenta que Coti participó de la edición pasada y de que había sido una jugadora bastante trascendental para el juego.

Coti Romero regresó a Gran Hermano y es la nueva participante de la edición 2024 Foto: Telefé

Coti Romero ingresó con ideas claras a la casa más famosa y buscó como aliados al grupo de “los bros”, integrado por Martín Ku, Bautista y Nicolás, tres jugadores muy importantes para la competencia y con fuerza en la audiencia. Además, en las últimas semanas, ellos comenzaron a tener mayor presencia en el juego y por eso, tienen dudas de la unión con Coti.

La estrategia de Martín Ku, Bautista y Nicolás con Coti Romero

Frente a la posible unión con Coti Romero, “los bros” no paran de pensar las posibles estrategias. En una conversación entre Bautista y Martín se refirieron a la situación: “¿Te parece plantear algo escalonado? Dónde la prioridad sea siempre cuidarnos entre nosotros, pero con los otros jugás, no los votas”. De todas maneras, explicaron que no le pueden exigir a Coti que los acompañe en la placa.

Bautista caracterizó a Coti y señaló: “Tiene un fandom, conoce el juego, es estratégica y tiene una cabeza muy interesante”, y Martín lo acompañó: “Es muy pilla”. Además, señalaron que la principal es Furia, pero que Coti molesta en el camino.

“Los bros” le plantearon su juego a Coti: “Estamos nosotros tres y después está el resto de la casa. Cuando planteamos el hecho de jugar juntos, nos referimos a que vamos a tratar con vos con una vara distinta al resto de la casa, pero nos vamos a priorizar a nosotros”. Es decir, le hicieron entender que pueden charlar sobre juego, tener los mismos objetivos y no nominarse. Coti aceptó, pero explicó que se arriesga un montón con esto.