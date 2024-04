Coti Romero confesó que le gusta un participante de Gran Hermano 2024: “Se repite la historia”

Desde su regreso a la casa más famosa del país Coti Romero no ha parado de generar contenido. La correntina revolucionó el juego de Gran Hermano 2024 tanto para los participantes como para el público que sigue el día a día del reality show conducido por Santiago Del Moro.

Además de llegar con nuevas estrategias, Coti Romero no pasó desapercibida, como en la edición anterior, por su fuerte carácter y excéntrica personalidad. Sin embargo, ya se ganó algunas enemistades, especialmente la de Florencia quien expresó claramente su desagrado por la inclusión de la ex hermanita.

Ahora, Coti también podría ganarse el odio de otra participante, que en este caso ya abandonó la casa. ¿El motivo? La correntina confesó que le gusta el uruguayo Bautista Mascia, quien estuvo con Denisse y todo parece indicar que la relación continuará fuera del juego.

Coti Romero confesó que le gusta Bautista de Gran Hermano 2024

Como buena jugadora, Coti Romero decidió acudir al confesionario para hablar de sus sentimientos en lugar de exponerse dentro de la casa. A solas con Gran Hermano, confesó: “Me gusta alguien pero no... la pu... madre se repite la historia. Tiene como pareja afuera y yo no me quiero ganar ese hate. Prefiero no meterme ahí”.

“Él me llama la atención y en parte eso me gusta porque me saca un poco del juego. Justamente, yo lo que quiero es que él empiece a jugar un poquito más”, agregó refiriéndose a su estrategia y a la del participante que le gusta.

Ante esta bomba de Coti, el Big Brother sacó algunas conclusiones. “Creo saber a quién te estás refiriendo. Vos dijiste que estabas jugando con él. De ser así, forma parte de los Bros. Sólo dos de ellos tienen pareja afuera. Martín y Bautista. Yo podría suponer que, quizás, te estás refiriendo a Bautista”, argumentó la voz de Gran Hermano.

Meri Deal analizó la estadía de su primo en Gran Hermano.

Con el carisma que la caracteriza, Coti confirmó la suposición y agregó: “Por favor, no me quemés así”. Por último, señaló que Bautista “es muy inteligente y lee muy bien la casa” y que eso fue lo que hizo que le llamara la atención. “Si él avanza, por decirlo de alguna manera, voy a soltarme un poquito más. No digas nada, Big”, soltó.