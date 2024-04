El picante cruce entre Coti Romero y Martín de Gran Hermano 2024: “Te voy a sacar”

No hay dudas de que Gran Hermano 2024 volvió a dar que hablar con el inesperado ingreso de Coti Romero, participante de la edición anterior que tuvo el beneficio del Golden Ticket. Lo que generó todo tipo de reacciones en los 14 jugadores que están en juego, ya que no se esperaban el regreso de la correntina.

Desde que ingresó Coti ya demostró que va por todo en el juego y que su objetivo es llegar hasta la final. Al pasar las puertas de Gran Hermano, la correntina abrazó a todos menos a Furia, por lo que podría ser un indicio de ser la contrincante de la favorita del público.

Coti Romero volvió a Gran Hermano 2024 por el Golden Ticket Foto: instagram/granhermanoar

Además, intentó hacer la espontánea en el confesionario, pero no puedo porque no tenía habilitado, solo pudo votar de manera normal. Luego fue a placa debido a que los hermanitos la votaron, lo que indica que no fue bien recibido su ingreso.

La pelea entre Coti Romero y Martín Ku de Gran Hermano 2024

Mientras Emmanuel le cortaba el pelo a Martín le preguntó que pensaba de la nueva participante, quien estaba escuchando lo que se decía. “La verdad es muy emocionante, ya quiero que juegue. Quiero ver las jugadas que hace”, comentó el Chino.

En ese momento, Coti habló y le respondió picante: “Bueno, si querés ver vas a tener que salir” haciendo referencia a que le iba a sacar del reality para que mire por televisión.

“Me parece que no voy a salir, me parece que te voy a sacar yo”, comentó el Chino. Frente a esto, la correntina le salió al cruce: “Pero si estás queriendo ver, entonces vas a tener que ir afuera y verlo en la tele”.

“Yo acá veo la casa en vivo”, retrucó Martín ante los polémicos dichos de Coti. Por otro lado, Emmanuel que escuchaba la conversación comentó: “Martín quiere sacara a Coti”.