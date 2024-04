Gran Hermano 2024: Furia tuvo una fuerte discusión con Martín Ku y lo amenazó

Furia es una de las participantes que aún permanece en la casa de Gran Hermano 2024, a cuatro meses del inicio de la competencia, ella se convirtió en una de las jugadoras favoritas de la audiencia. Aunque en las últimas se ganó más haters, ella continúa saliendo de placa y avanzando en el juego.

En las últimas semanas, la mayoría de los participantes se alejaron de Furia y están intentando que sea una de las próximas eliminadas, “los bros”, “las vizcachas” y hasta su amiga Catalina, recientemente eliminada, se pusieron en su contra.

Luego de la gala de eliminación, Furia tuvo una charla con Martín Ku, con quien tuvo una buena relación en su momento, y le recriminó su repentino acercamiento con Manzana: “Me parece que hace bastante, no hablan así y ahora se están juntando mucho de la semana”. Martín le consultó si le molestaba y ella respondió: “No me molesta, no soy celosa. Solo que me parece raro y falso. Pero bueno, si querés ser falluto, no hay problema. Cada uno juega como quiere y todo es válido”.

Martín le explicó: “Yo con Manzana tengo la mejor, igual que vos”, y Furia le aclaró: “No, yo no tengo la mejor. Yo le dije: ‘yo te quiero, pero vos me traicionas siempre’. Que él sea un forro conmigo porque tengo cara de pelot***, problema mío no es. Yo nunca le falte el respeto”.

La sutil amenaza de Furia a Martín Ku de Gran Hermano 2024

Durante la charla, Furia le explicó que lo ella tiene en común con Emmanuel y Martín Ku es que ellos siempre pensaron en el juego, a diferencia del resto de los participantes. Y al final, cuando Martín se refirió a quién podría irse el domingo, Furia le advirtió: “Bueno, vamos a ver quién se queda. Fíjate, y la próxima no hagas pelotud***”.