El fuerte cruce entre Agostina y Catalina en el vivo de Gran Hermano 2024

Catalina fue la última eliminada de Gran Hermano 2024, luego de ingresar en el repechaje, la jugadora logró armar su propia estrategia y grupos dentro de la casa, pero tras pelearse con Furia, generó una fuerte división en el reality que la llevó a enfrentarse en una mano a mano telefónico que la dejó fuera de juego.

A pesar de haber sido eliminada, Cata fue una de las más queridas por el público en especial en la segunda vuelta que tuvo en el programa. Allí supo armar otro juego que llegó a generar sus propio fandom de apoyo afuera de la casa.

La pelea entre Agostina y Catalina de Gran Hermano 2024 Foto: Telefé

Al volver al reality Cata se unió con Furia, y eso generó el quiebre con Agostina, ya que en las primeras semanas las tres eran inseparables. Luego Agos renunció por las fuertes peleas con Juliana y la traición que sintió por parte de la médica.

Finalmente, la amistad de Furia y Cata también se rompió cuando ingresó por unos días Alfa, quien no se lleva bien con Catalina, por lo que ella se terminó peleando con su amiga y armó su propio grupo y estrategia con el resto de la casa.

Tras la pelea, Catalina le pidió perdón a Agostina y confesó que se dio cuenta el juego de Furia. Este tema estuvo presente en el programa en vivo, donde Agos fue de frente y le preguntó a Cata: “Bueno, primero quiero hacerle una pregunta. Ella no fue traidora con Furia, pero sí lo fuiste conmigo, ¿Fue así?”.

“No, no fue así”, le responidó Catalina. A lo que Agostina le contestó: “Vos estuviste afuera y viste mi juego. Cuando vos me dijiste que yo jugaba junto con Licha vos sabías muy bien que yo jamás”.

“Eso lo dijo Juliana. Acá se veían muy pocos recortes, entonces yo ví una Agos que enfrentaba a Furia, que se le ponía en contra, no ví todo lo que vos habías vivido”, comentó Catalina.

Luego Santiago del Moro habló y remarcó que Agostina se sintió traicionada cuando ingresó Cata y no le habló: “Cuando vos entrás y le pintás la cara, imaginate cómo se queda ella”. A lo que Agostina respondió: “Totalmente, yo me pegué un palo por quererla abrazar y no me abrazó”.