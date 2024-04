Tras una mano a mano entre Furia y Catalina, ¿quién se fue de Gran Hermano 2024?

Esta última edición de Gran Hermano fue una de las galas de eliminación más importantes. Luego de un mano a mano entre Furia y Catalina, “las amienemigas”, se conoció quien fue la persona que dejará la casa: Catalina.

Catalina y Furia pasaron por diferentes momentos en su estadía en Gran Hermano. En principio, se convirtieron en grandes amigas mientras Furia no lograba encajar con la casa. Luego de ello, Cata se fue de la competencia y la entrenadora se hizo más fuerte en el público.

Catalina y Furia de Gran Hermano 2024 en una gala de eliminación histórica en la última edición Foto: Telefé

Ahora bien, cuando la pediatra volvió a la gran casa gracias al repechaje, las cosas comenzaron a cambiar. En este sentido, cuando Alfa pasó unos días en el reality, Furia no apoyó a su amiga y eso provocó su enemistad.

“Yo creo que desde que se fue Rosina, la noté rara. No entendía por qué me había quedado yo y no Rosina (...) Y después a mi me dolió mucho que yo fui muy buena con ella todo el tiempo (...) Creo que Juli no sea la mala del juego pero tiene actitudes mupudiables y me dejé manipular por ello”, destacó Catalina en su confesionario previo a la eliminación.

Desde la postura de Furia, entabló que hubo dos cosas que no le gustaron: que le dijera que ella fuera el protagonista de su historia y la llegada de Alfa.

“Dijo dos cosas que no me cerraron. Como que piensa que soy la protagonista del programa y eso le molesta y también la entrada de Alfa fue un quiebre bastante importante (...) Pasando los días no dejaban de putearse y Cata comenzó a tener control en la casa”, explicó la entrenadora física, quien agregó que los del repechaje desestabilizaron a los jugadores.

Quién fue la eliminada de Gran Hermano

Catalina quedó nuevamente eliminada de Gran Hermano 2024 luego de una gala de eliminación donde votaron 9 millones de personas. La pediatra fue votada con el 57,2% .

Tras la decisión, diferentes usuarios han replicado el posible fraude del resultado. Esto se evidenció durante la despedida de Catalina de la casa, donde se escuchó el grito de “arreglado”.

“No lo veo más, todo armado y apoyando la violencia y discrminación”, “Imposibloe, todas las encuestas daban que se iba Furia. No puede ser , “GH Armado”, “Chicos, ya fue que le den el premio a Juliana, Que mala producción”.

Finalmente, en el caso de los “furiosos”, comenzaron a celebrar y empezaron a gritar: “el que sigue”.