Furia vs Catalina: quién se irá de Gran Hermano 2024 según las encuestas

Telefé y Gran Hermano destacaron un dicho que decía: “Hay enfrentamientos que son como una final”. Con este slogan se define la nueva gala de eliminaciones, donde Juliana y Catalina estarán mano a mano por su estadía en la casa más famosa del mundo.

Ante la expectativa e incertidumbre por parte de los furiosos y los grupos de fans del resto de la casa, comenzaron a salir a los luz los primeros resultados de las encuestas, que podrían predecir al próximo eliminado de Gran Hermano 2024.

Quién se va de Gran Hermano 2024

De acuerdo con la encuesta de TN, la candidata con más votos para irse de la casa es Juliana (Furia) con un 71%. En el caso del sondeo de opinión de La 100, la entrenadora física también se iría de la casa con un 73%.

Furia de Gran Hermano sería eliminada sefún TN con un 71% Foto: TodoNoticias

Ahora bien, desde las redes sociales, la tendencia se mantendría en contra de Furia. Desde ese ámbito, de acuerdo con TRONK, Juliana se iría de la casa con un 74,7%. Cata quedaría con solo el 25,3% de los votos.

Entretanto, la encuesta de Fefe reveló la misma tendencia con un 55% a favor de Furia. No obstante, cabe recalcar que hubo 25% que votó por ser personas que no mandaban mensajes en las votaciones.

La disputa de Furia contra los Bro

Desde otro orden de ideas, Furia no estaría pasando por un buen momento tras la gala de eliminación. Desde este ámbito, cuando la casa finalmente logró tener el 100% del presupuesto para las compras, la entrenadora apuntó contra Nicolás por la actitud que tuvieron los Bro para que se fuera de la casa.

“No, no quiero hablar un ca**** con ustedes, no me interesa. Gracias por querer que me vaya de la casa nada más. Ahora no los quiero más”, recriminó la hermanita con suma molestia a Nicolás.

Seguidamente, la participante sentenció que ahora tenían comida gracias a que no escucharon a la “mogólica” esa (haciendo alusión a la palabra mongólica). Asimismo, recalcó que ella nunca votó a los Bro.

“Ahora tenemos comida porque no le están haciendo caso a la mogólica esa. El deseo que tienen es horrible. Yo a vos nunca te ca*** chabón. Ni un pu** te metí Nico”, advirtió Furia sobre Catalina y su juego en la casa.