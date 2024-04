El tenso cruce entre Santiago Del Moro y Joel en el debate de Gran Hermano 2024: “No me banco...”

Joel Ojeda fue uno de los participantes de Gran Hermano 2024, él fue el décimo participante eliminado de la competencia, pero semanas más tarde, tuvo la oportunidad de volver al juego, gracias a la instancia de repechaje. Luego de un mes de su regreso, el público decidió que vuelva a abandonar la casa de más famosa.

En el pasado domingo, Joel y Emmanuel estuvieron en un mano a mano, y finalmente, Joel abandonó la casa por el 53.8% de los votos. Y como todo participante eliminado, visitó “El Debate” para hablar sobre su eliminación y los motivos.

Joel, el último eliminado de Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

En el contexto de que en esta semana muchos votos de los participantes fueron anulados por complot y también la salvación de Martín Ku a Zoe, Joel se refirió a que hubo complot en contra de otros participantes y no hubo eliminados.

“Hay material de Furia y Emmanuel hablando afuera que apenas salga yo, hay que ir a la puerta del confesionario. Lo mandó a Emma a fulminar a Cata”, explicó Joel.

Joel de Gran Hermano 2024 sobre su última salida de la casa, Foto: Telefé

Santiago del Moro se indignó y se plantó: “Yo no banco esta cosa. Si uno se va de la casa tiene que ser buen perdedor porque te saca la gente”. De todas maneras, agregó: “Yo sé que es muy doloroso para el ego, porque a mí me pasaría lo mismo. No me banco esta cosa de decir: ‘me sacaron por tal cosa’”.

Santiago del Moro apuntó contra Joel de Gran Hermano 2024 Foto: captura

“Tarde o temprano, todos pisan placa y cuando pisan placa la gente te deja o te saca. Joel, vos tuviste una campaña enorme en contra, ya te habrás dado cuenta por qué te sacó la gente. Así como te tocó irte, te tocó volver y ahora, te tocó irte de vuelta. No quiero que te vayas diciendo: ‘me fui porque me hicieron trampa’”, explicó Del Moro.

La respuesta de Joel de Gran Hermano 2024 a Santiago del Moro

Frente a la palabra de Santiago del Moro y que lo felicitó por ser un gran jugador, Joel respondió: “Yo asumo eso y me parece bárbaro. Yo me fui muy feliz. Jamás me queje. Desde el principio dije: ‘entro y sé que estoy regalado’. Con todos tuve una buena relación, no fui de cabeza a apuntar”.