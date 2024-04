La guerra continúa: la nueva y picante pelea entre Furia y Virginia en Gran Hermano 2024

La casa de Gran Hermano 2024 se encuentra en plena revolución, ya que quedaron solo 14 participantes en competencia y que la mayoría tiene un objetivo: eliminar a Juliana “Furia” de la casa. De todas maneras, la jugadora sigue siendo fuerte y tiene muchos fanáticos que la apoyan desde afuera.

Actualmente, dentro de la casa más famosa quedan 8 participantes originales, es decir, que están desde el inicio del juego, una participante del repechaje, Catalina, y cinco participantes nuevos: Paloma, Mauro, Damián, Florencia y Darío.

Y en la última semana se formaron nuevos grupos tras el fin de la amistad entre Catalina y Furia. Por un lado, “los bros”: Martín Ku, Bautista y Nicolás, “las vizcachas”: Virginia, Federico “Manzana”, Catalina, Paloma, Florencia y Zoe, el grupo de Emmanuel y Furia, y Mauro y Darío quedan sueltos, ya que aún no están en un grupo definido.

Virginia y Catalina, integrantes de "las vizcachas". Foto: Ciudad Magazine

De todas maneras, los grupos se unieron con un objetivo: sacar a Furia de la casa de Gran Hermano 2024, y una de las líderes que lleva a cabo esta operación es Virginia, quien se peleó con Furia en varias ocasiones.

La casa de Gran Hermano 2024 está contra Furia.

En esta oportunidad, luego de la prueba semanal por el presupuesto en el supermercado, Furia y Virginia tuvieron una nueva pelea. Teniendo en cuenta que hace varias semanas los jugadores solo cuentan con el 50% del dinero para comprar los alimentos y no les alcanza para todas las comidas, y Furia no realizó la prueba correctamente.

La nueva pelea entre Virginia y Furia de Gran Hermano 2024

“Déjame tranquila, hice todas las cosas bien, bolud*. Si tanta envidia te genero, no me jodas”, gritó Furia al final de la prueba, y Virginia le respondió: “Ay, por favor, Furia. Yo soy grande. Vos querés que yo te diga, que te tengo envidia y te hace bien, te la tengo”.

“No sabes las ganas que tengo de ser como vos. Me quiero matar que no soy como vos”, gritó Virginia con ironía. Furia se defendió y explicó: “No se puede divertir con nada. Hacemos todas las cosas bien y siguen rompiendo los huevos. Son unas envidiosas de mierd* porque no van a llegar a la final”.