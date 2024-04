Tras su internación, Alfa habló de su salud y fue contundente con Catalina

Walter “Alfa” Santiago fue uno de los exparticipantes de la edición anterior que ingresó en Gran Hermano 2024 con una misión especial por unos días. Alfa fue uno de los elegidos para contar su experiencia y jugar con los participantes de esta edición, pero no todo salió como él esperaba.

Luego de su llegada a la casa más famosa del país generó algunos enfrentamientos con los participantes, realizó comentarios polémicos y dio información del exterior. Además del malestar que le provocó que ingrese Big Ari, también de la edición anterior, pero con quien no se lleva bien. Finalmente, ese miércoles abandonó el juego, antes de tiempo.

Alfa de Gran Hermano habló después de su internación

Ni bien salió de la casa, Alfa fue internado de urgencia debido a una arritmia lo que generó preocupación entre sus fanáticos y seguidores del programa. Después de dos días, recibió el alta, pero aún sigue con los cuidados pertinente para su salud. El ex Gran Hermano rompió el silencio y habló con LAM sobre lo que le pasó y sus días en el reality.

Tras su internación Alfa habló de su salud y Gran Hermano

“Fue una subida de presión, algo normal, tranqui. Ya está, todo superado, fue una subida de presión, pero los estudios dieron todo perfecto. Salí porque me subió la presión y no quería seguir perdiendo el tiempo. Me fui a hacer los estudios y no tengo tiempo de nada. Fue un cúmulo de cosas, es mucho tiempo”, expresó Alfa al móvil de LAM.

“Fue una subida de presión, complicada como una pequeña arritmia, pero nada para preocuparse, todo tranquilo”, aclaró el exparticipante de Gran Hermano.

“Es otra cosa, es otro programa, no es el mismo que el nuestro. No me gustó para nada. Aparte, mucha agresión, mucho quilombo, mucha puteada. La piba esta, Catalina que se cree que es la jefa del mundo, puteando a todo el mundo. Yo no voy a sacar a nadie, la gente sola la va a sacar. La verdad, una cosa horrible”, fue contundente Alfa contra la participante.