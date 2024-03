Internaron a Alfa de Gran Hermano de urgencia: cómo está su salud y qué dijo Romina Uhrig

Luego de la gran polémica que generó Walter ‘Alfa’ Santiago tras su ingreso y su repentino abandono de la edición actual de Gran Hermano, la ex participante del reality y amiga, Romina Uhrig dio a conocer el preocupante estado de salud que se encuentra.

Qué dijo Romina sobre la participación de Alfa en Gran Hermano

En el programa A la Barbarossa, Romina opinó sobre la jugada de Alfa en el programa: “A mí no me sorprende nada porque es Alfa. Así es él y no lo estoy justificando porque yo muchas veces me peleé con Alfa porque lo calmo. Lo quiero un montón, pero es su forma. No juega, no es un personaje, justamente es Alfa y tiene cosas que a mí tampoco me gustan, pero es su forma de ser que no lo estoy justificando”.

Qué dijo Romina sobre la salud de Alfa

Romina indicó que anoche se comunicó con Alfa y agregó: “Justo anoche salí, fui a cenar, entonces no estaba mirando Gran Hermano, no sabía lo que pasó y me llega un mensaje de Alfa que estaba internado y que estaba con una arritmia. Está con la presión alta y está mal”.

Y agregó: “Me empieza a contar y yo le digo: ‘Alfa, no aprendiste nada’. Justamente la pulseada la venía ganando Alfa contra Cata. Al principio bien, pero Cata estaba enojadísima. Entra Ariel y de vuelta lo descoloca, se enoja, sabiendo que no es el juego de él tampoco”.

Por último, añadió: “Alfa es muy cerrado, lo que él dice, es así. Es su forma, yo siempre le digo que es chapado a la antigua y que nunca va a aceptar la opinión del otro. Fue mi discusión y por eso me termino peleando con él”.

Ángel de Brito confirmó el estado de salud de Alfa. Foto: Captura de pantalla X

Por otro lado, Ángel de Brito confirmó en su cuenta de X (antes Twitter) más información sobre el estado de salud: “Alfa estaba dentro de la casa con una arritmia. Menos mal que salió. Tras el programa, lo internaron en el sanatorio Las Lomas”.