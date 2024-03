Por qué se pelearon Alfa y Ariel de Gran Hermano

Gran Hermano 2024 volvió a dar qué hablar luego de que ingresaran ex participantes de la edición anterior al reality. Primero fue Alfa quien llegó a la casa generaron sorpresas y sentimientos encontrados en los participantes, menos en Furia, quien fue una de las jugadoras que pidió por él. Pero en la noche del martes, ingresó Ariel y dejó en shock a todos.

Los dos ex hermanitos van a permanecer en la casa hasta después del feriado largo y van a tener la posibilidad de nominar. Sin embargo, la estadía entre ellos se vuelve complicada, debido a que no se llevan bien y ya tuvieron algunos roces.

Alfa quien ingresó un día antes a Ariel se mostró sorprendido por la noticia y amenazó con abandonar el reality cuando llegó Big Ari. Es que los dos ex participantes no se llevan bien y no soportan estar en el mismo lugar juntos, sobre todo Alfa que no le “puede ver”.

Cuál fue el origen de la pelea entre Alfa y Ariel de Gran Hermano

A pesar de que pasó el tiempo, Alfa y Ariel no pudieron limar sus asperezas y siguen enfrentándose cada vez se ven. Desde que salieron de Gran Hermano, ambos compartieron espacios y lugares de trabajo, pero evitan dirigirse la palabra.

Si bien Ariel se muestra más flexible sobre reconciliarse con Alfa y de vez en cuando le dirige la palabra es Alfa quien no le perdona lo que pasó cuando estaban en el reality, lo que llevó a que el enojo siga creciendo.

Ariel y Alfa cuando estaban en Gran Hermano

Según contó Alfa es la escena en que Ariel lo señala como “depravado” por un episodio en donde Alfa le metió un dedo en la boca a Camila mientras ella estaba dormida. Esa actitud llevó a que Ariel deje su opinión sobre lo que pensaba de Walter: “Un tipo que se aprovecha de una mujer vulnerable es un depravado. Y es motivo de expulsión”.

Esa escena fue el inicio del conflicto que lleva más de un año entre Alfa y Ariel y el que al parecer no tiene fin. Por su parte, Alfa no tiene ánimos de perdonar a Ariel por la acusación que hizo en su contra.