El ingenioso nuevo emprendimiento de Gladys “La Bomba Tucumana” para enfrentar la crisis

La crisis económica golpea a famosos y no famosos por igual. Muchos buscan alternativas a sus habituales medios de sustento con el objeto de no perder status y posibilidades económicas. Para la mayoría trabajar más es la única opción. Gladys “La Bomba” Tucumana confirmó que será de la partida ya que además de su habitual ocupación como cantante se expandirá hacia otros rubros.

La rubia contó en una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece) que está por abrir un local gastronómico. Haciendo honor a su apodo, Gladys llamará “La bomba, empanadas tucumanas” y estará ubicado en la zona cercana a la Facultad de Medicina en la Ciudad de Buenos Aires.

Gladys La Bomba Tucumana Foto: Instagram

Sobre su nuevo proyecto dedicado a las empanadas, la cantante contó: “Estoy empezando un emprendimiento que lo soñé por muchísimos años y ahora, si Dios quiere, lo voy a poder hacer realidad”. Y siguió: “Será puesto con mucho amor y mucho sacrificio porque imagínate hoy en día cómo está todo y yo voy a hacer una gran inversión para poner este negocio.

Gladys La Bomba Tucumana

Las empanadas son un producto gastronómico típico de la provincia de Tucumán, de donde es oriunda Gladys. Al respecto explicó: “La receta es mía, heredada de mi madre y de mi abuela”. En sus redes, aprovechó para grabar un video sobre el tema dedicado a sus seguidores: “Dicen que cuando uno cocina para la gente que ama cocina divino, yo quiero cocinar para ustedes”.

Los planes de Gladys “La Bomba” Tucumana

La cantante entusiasmada describió su plan de negocios. Su idea es abrir el primer local en Buenos Aires para después extender su negocio por todo el país. Además, explicó: “Voy a poner fábrica y después voy a vender franquicia”.

Gladys sonriente contó: “Estoy exultante con este nuevo emprendimiento. La intención es mostrarles a toda la gente que hace años me sigue –y a los que no- que cocino bonito, que cocino rico”. Por si acaso aclaró que no se retira de la música, que sigue con los shows por todo el país y que, afortunadamente, su agenda los fines de semana está completa.