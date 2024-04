Julieta Poggio fue víctima de una estafa: “¿por qué la gente es tan mala?”

Julieta Poggio es una bailarina, actriz, modelo e influencer argentina de 22 años, que saltó a la fama tras su participación en Gran Hermano 2022-23. Desde su salida de la casa más famosa en marzo 2023, se convirtió en una celebridad de la farándula argentina con múltiples trabajos artísticos.

Como toda influencer, Julieta Poggio, en su cuenta de Instagram con más de 3.2 millones seguidores, muestra todo sobre su vida: sus diferentes trabajos, sus looks a la moda, los momentos con su familia y amigos, y las noches de fiesta.

En esta oportunidad, Julieta Poggio decidió contar vía historias de Instagram una estafa que vivió mientras planeaba unas vacaciones en Potrerillos, Mendoza. La bailarina mencionó que quería pasar dos noches en unas cabañas y decidió alquilarlas por una reconocida aplicación de hoteles.

“Me estafaron. Ilusa, yo que nunca había organizado muchos viajes en mi vida”, dijo Julieta. Explicó que ella realizó la reserva y una persona le comenzó a enviar mensajes por WhatsApp. Ante el desconocimiento, Poggio realizó la transferencia, lo que ella no sabía es que con esas aplicaciones se realiza el pago vía la app o en el hotel.

“Nunca paguen por WhatsApp”, advirtió Julieta, y comentó que no solo abonó la reserva, sino que también otros $80.000 como seguro. Se dio cuenta de que la habían estafado porque se comunicó con la administración de las cabañas y expresó: “Llanto y lágrimas, ¿por qué la gente es tan mala? ¿Por qué hay gente que puede vivir haciendo eso? No me dolió la plata, sino que el sentirme estafada”.

Qué es “Zoom, acércate más”, el nuevo proyecto de Julieta Poggio

Julieta Poggio junto a su hermana Lolo, y Juli Marin serán parte de “Zoom, acércate más”, un programa multiplataforma que explora el universo emocional de los más jóvenes con canciones originales, coreografías inéditas y performances. La bailarina ya lo anunció por su cuenta de Instagram y expresó su emoción.