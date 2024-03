Julieta Poggio sufrió una intoxicación y causó preocupación por su estado de salud

Julieta Poggio saltó a la fama como participante de Gran Hermano el año pasado y desde entonces logró meterse en el corazón del público que la eligió como finalista de la edición que ganó el salteño Marcos Ginocchio. Hoy trabaja como panelista del ciclo y trabaja como modelo e influencer.

Esta vez, Julieta Poggio volvió a ser noticia pero no por las mejores razones. La rubia se descompensó y confesó que atraviesa un mal momento ya que está intoxicada por haber ingerido un alimento en mal estado.

Julieta Poggio captura. Foto: instagram

En su cuenta de Instagram, la rubia compartió una historia en la que comentó angustiada: “Me siento súper mal. Estoy intoxicada, creo que comí comida que había en mi heladera que se había contagiado de HONGOS. Tengan mucho cuidado siempre”.

Julieta Poggio apostó por un top con brillos y dejó sin palabras a sus fans en Gran Hermano 2024 Foto: instagram

Luego, Poggio reportó a sus más de 3.2 millones de seguidores: “Me reporto desde la cama porque hoy no pude ir a la gala de GH. Sigo enferma y a veces el cuerpo pide parar un poco aunque la cabeza no. Me dormí toda la tarde así que recargando para mañana poder seguir metiéndole con todo”.

Julieta Poggio se lanza como cantante

Joven y emprendedora, Julieta Poggio confirmó que participará en un proyecto musical. La exhermanita contó que participará en un programa infantojuvenil que incluirá canciones y coreografías. “Es un programa infantojuvenil con canciones y coreos. Es mi sueño, yo amo a los nenes”, destacó en una entrevista a Urbana Play en el Lollapalooza 2024.

Sobre su vínculo con los niños, explicó: “Son el amor más puro. Es un público que no conoce el odio ni las fake news, solo ven las cosas lindas y te dan amor”.

Vale recordar que Julieta es la madrina de una de las mellizas de Daniela Celis y Thiago Medina. Más allá de haber sido elegida por la excelente relación que tiene con sus padres, ellos también evaluaron el amor y la empatía que Julieta siente por los más pequeños.