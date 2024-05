Pablo Alarcón reveló cuál es su cuadro médico tras ser internado de emergencia: “Estoy bien”

Pablo Alarcón se encontraría delicado de salud tras ser internado el pasado 18 de mayo por una complicación respiratoria. La noticia fue comunicada Gustavo Mendez a través de sus redes sociales.

“Internaron a Pablo Alarcón, el actor de 77 años ingresó esta tarde al Hospital Tornú, tras un llamado al SAME, por una complicación respiratoria (...) Tiene la obra social OSA de actores. Espera resultados de estudios y esperemos que se mejore pronto”, expresó el periodista de entretenimiento.

Tras revelarse la noticia, los fanáticos comenzaron a preocuparse sobre la salud del actor. Fue ahí cuando Claribel Medina, expareja de Alarcón, reveló cuál fue su primer diagnóstico. " Tiene una neumonía y tiene que estar controlado porque aparecieron algunas otras cositas (...) Hoy lo voy a ir a ver, pero ya le había bajado la fiebre y se sentía un poco mejor de la voz, pero voy a saber bien cuándo lo vea”, expresó la actriz sobre la salud de Pablo Alarcón.

Pablo Alarcón habló con Carmen Barbieri en "Mañanísima". (Foto: Captura de pantalla)

Con este panorama de incertidumbre, el actor de 77 años quiso calmar a sus seguidores al detallar cuál era su cuadro médico actual.

Qué dijo Pablo Alarcón sobre su cuadro médico

El artista brindó sus declaraciones para Teleshow. Allí, explicó que padecía de una infección pulmonar bilateral y que se encontraba internado desde hace varios días. “Tengo una infección pulmonar, bilateral. Pero bueno, estoy bien (...) Hace una semana que estoy en terapia. No puedo hablar”, detalló el actor.

Pablo Alarcón trabaja en una plaza.

Alarcón entabló que se encontraba internado en el Hospital Tornú, donde ha recibido una excelente atención. Asimismo, calculó cuándo podría salir de la institución sanitaria.

“Estoy en terapia acá en el Hospital Tornú. Me atienden maravillosamente bien y calculo que en 5 días me voy para casa”, aseguró Pablo Alarcón sobre su estadía en el Hospital.

La situación profesional actual de Pablo Alarcón

Desde otro ámbito, el actor fue destacado el año pasado por trabajar en el teatro callejero. Esto lo decidió dado que no conseguía nuevos roles para interpretar y necesitaba generar algun tipo de ingreso.

“No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad, porque tengo tiempo. Además yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, te confieso, no necesito trabajar. Necesito ganar guita para vivir”, reveló en Socios del Espectáculo.