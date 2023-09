La furia de Pablo Alarcón con Dady Brieva tras sus declaraciones sobre la economía

Pablo Alarcón apareció como invitado especial en “El corresponsal” este sábado, el programa presentado por Nelson Castro en TN. Durante la entrevista, se abordó su situación financiera, que se convirtió en tema de discusión después de que se viralizara un video suyo realizando una actuación callejera. Alarcón compartió su perspectiva sobre la economía en Argentina y expresó que la difícil situación afecta a todos los argentinos, no solo a él.

“Hoy en día, todos estamos enfrentando dificultades económicas. Aquí, incluso las personas adineradas se encuentran en apuros. Aquellos que poseen algo de dinero deben sostenerlo tan firmemente en sus manos que les sale sangre”, comenzó explicando.

Luego, Alarcón criticó a Dady Brieva, quien recientemente afirmó que la crisis económica “no le afecta en absoluto”. Pablo Alarcón comentó: “Este es el nivel de nuestra cultura. No podemos esperar más de lo que tenemos. No podemos esperar más allá de los 16 mil millones de dólares que debemos pagar, nosotros, no ellos. El gobierno no está haciendo ningún esfuerzo”, concluyó haciendo referencia a la expropiación de YPF.

Qué dijo Dady Brieva sobre la crisis económica del país

Dady Brieva fue entrevistado en un programa uruguayo, y sus declaraciones han causado indignación. Cuando se le preguntó acerca de la situación económica, el humorista sorprendió a muchos al mostrar indiferencia.

El presentador del programa señaló que el 50% del país se encuentra en una situación de empobrecimiento y sufriendo carencias. Ante esto, Brieva respondió de manera sorprendente: “Por eso te digo. Van a ir a elecciones, como van a ir ustedes el año que viene, y elegirán”. Tras un prolongado silencio, agregó: “¿Y? ¿Qué quieres que haga yo? No soy ministro de economía”.

Cuando se le recordó que el exMidachi conduce un programa político y recibe a personas militantes, Carballo hizo una pregunta adicional: “Porque tú me dices ‘yo estoy bien’, ¿y dónde queda todo lo que hablamos de que todos debemos estar bien?”.

Ante la presión, el artista intentó defenderse: “No, me preguntaste qué iba a suceder con todo esto, y yo te dije ‘no sé lo que va a pasar. Pasará lo que tenga que pasar’”.