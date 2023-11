Yanina Latorre fulminó a Dady Brieva por sus dichos sobre Javier Milei: “No te va a contratar más nadie”.

El triunfo de Javier Milei en las recientes elecciones ha generado un fuerte impacto en la sociedad y, especialmente, en el ámbito de las celebridades. Dady Brieva, reconocido actor y humorista argentino, expresó públicamente su preocupación por lo que considera un peligro para la democracia.

En diálogo con los periodistas Cynthia García y Víctor Hugo Morales en la AM750, Brieba manifestó “Es la primera vez en 40 años que peligra la democracia. No es un eufemismo, realmente peligra la democracia. Nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo. No es una exageración, no lo digo porque yo sea peroncho”.

Las fuertes declaraciones de Dady Brieva sobre la victoria de Javier Milei: “Peligra la democracia”

Sin embargo, estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Yanina Latorre, quien respondió con un enérgico descargo que se ha vuelto viral en las redes sociales, especialmente en Twitter (ahora X).

El descargo de Yanina Latorre contra Dady Brieva

Latorre comenzó su descargo criticando a Brieva por sus afirmaciones sobre la supuesta amenaza a la democracia: “Siguiendo con los famosos y las elecciones... este pelotu... de Dady Brieva en diálogo con Cynthia García y Víctor Hugo Morales, dijo: ‘es la primera vez en 40 años que peligra la democracia’. Amor, no tenemos democracia hace un montón de tiempo, estamos manejados por La Cámpora y Cristina y acá nada”, expresó la panelista.

La discusión se intensificó cuando Latorre cuestionó la percepción de Brieva sobre la pérdida de privilegios: “‘No es un eufemismo, realmente peligra la democracia, nunca estuvimos más cerca de perderlo todo’. ¿De qué estás hablando? Vos estás cerca de perderlo todo porque no te va a contratar más nadie y no vas a ganar más las fortunas que ganabas en las radios y canales kirchneristas”.

La panelista continuó con su argumento, apuntando directamente a los beneficios que, según ella, obtienen los personajes vinculados al kirchnerismo: “¿Qué vas a perder? Nosotros vamos a recuperar nuestros impuestos que ojalá sean gastados en salud, educación, y en el gasto público, y no en pagar sueldos al pedo de Mengolini, de pauta, son todos millonarios los K, sos Brancatelli y viajás 50 veces al año”.

Con un tono indignado, Latorre concluyó su descargo enfatizando la situación económica del país y acusando a los sectores kirchneristas de estar por perder sus privilegios: “Los argentinos ya perdieron todo, 140 por ciento de inflación, 50 por ciento de pobres, regaló nuestra guita a mansalva para que lo voten y no lo votaron, de qué estamos hablando. Triplicó el dólar en un segundo, un desastre, nos endeudó peor. De qué estás hablando Dady Brieva. Qué vamos a perder, ¿lo que no tenemos? O vos vas a perder los sueldos y la pauta del estado.”