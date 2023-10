Yanina Latorre fulminó a Estefi Berardi: “Tengo tu demanda y me la paso bien por el...”

Yanina Latorre fulminó a Estefi Berardi y a Carmen Barbieri luego de que la panelista dijera que ella tenía que afrontar 10 juicios de diferentes personalidades famosas. La figura de LAM se enfureció con los dichos de la exangelita y se descargó contra ella en X, la red social antes conocida como Twitter.

“Una cosa es cuando uno dice algo para informar y otra cosa es cuando alguien dice algo para dañar, con maldad y real malicia, para desprestigiar y ensuciar. Por algo es la panelista más denunciada del país. Tiene 10 juicios futuros”, sentenció Berardi en Mañanísima.

Según la panelista, Beto Casella, Jorge Rial, Agustina Kämpfer, Ana Rosenfeld y la China Suárez son algunos de los famosos que llevaron a Latorre a instancias judiciales. “La última que tengo la data que le va a iniciar acciones es Luciana Salazar y se suma a la lista”, explicó.

La contundente respuesta de Yanina Latorre

Yanina Latorre escuchó los dichos de su excompañera de equipo y la lapidó a través de las redes sociales. “Avísenle a esta inútil que no tengo juicios. Esta mitómana vive colgada de mí. Solamente tengo el (juicio) de ella por no haber contado sus chats”, escribió la panelista en el primer posteo.

Luego, lanzó con furia: “Dejá de mentir advenediza. No tengo juicios. Jamás perdí una demanda. Solamente tengo la tuya y me la paso bien por el c*lo. ¡Soltame aspiracional que a mi nivel no vas a llegar! Estás obsesionada y sos una burra”.

Yanina Latorre fulminó a Estefi Berardi en las redes (Captura de pantalla)

Rápidamente, los seguidores de Latorre salieron a defenderla y ella compartió algunas de sus respuestas. “Habría que explicarle a ‘carita de placer’ la diferencia entre juicio y querella”, escribió Yanina sobre el tweet de otro usuario donde se la criticaba a Estefi.

Luego, la panelista fue directo contra Carmen Barbieri y dijo que “se cuelga” de ella para hacer que su programa crezca. “Soy una máquina de levantar muertos”, exclamó Yanina muy filosa.